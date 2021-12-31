Сovid-2021: хроника в фотографиях
Вот уже два года как мир изменился. В конце 2019 года мало кто мог подумать, что новый выявленный вирус сможет закрепиться. С момента первого выявления COVID-19 вирус уже не один раз мутировал, ежедневно во всём мире умирают тысячи людей. По данным Росстата, с начала 2021-го в России умерло более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Если сложить вместе с количеством умерших в 2020 году, то цифра приблизится к 600 тыс. человек.
В 2021 году общество буквально раскололось на несколько лагерей: приверженцев и противников вакцинации. «Ковидная» хронология уходящего года — в фотографиях ИА REGNUM.
В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация. На тот момент были доступны три зарегистрированные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»
Пункты приема добровольной вакцинации открываются в торговых центрах.
В Музее Москвы открывается выставка «Музей самоизоляции». Авторы показывают, чем занимались жители города во время ограничений весной 2020 года.
В марте на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга, напротив зданий Первого медицинского университета им. Павлова, появилась скамейка, а на ней — скульптура «Печальный ангел», посвящённая умершим врачам. Автор скульптуры — петербургский художник Роман Шустров ушёл из жизни в мае 2020 года после перенесённого ковида.
Во время масленичных гуляний в Николе-Ленивце сжигают замок корона-людоеда.
По всей России проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте.
Даже ежегодный Петербургский международный экономический форум проходит со строгим соблюдением коронавирусных ограничений.
Врачи ежедневно борются за жизни пациентов с коронавирусом.
С 28 июня в Москве посещение кафе и ресторанов становится возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесённое за последние шесть месяцев заболевание.
В Санкт-Петербурге появляется первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.
В Москве в Гостином дворе открывается крупнейшая площадка вакцинации в Европе. Её пропускная способность составляет примерно 6 тыс. человек в сутки.
В сентябре 2021 года на территории России прошёл единый день голосования. Пациенты «красной зоны» смогли также принять участие в голосовании. Голосование провели члены избирательной комиссии, облачившись в средства индивидуальной защиты.
Тысячи людей проходят курс реабилитации на российских курортах. Лечение проходят на базе медицинских учреждений и в организациях санаторного комплекса. В программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.
Дни с 28 октября по 7 ноября во многих городах России объявлены нерабочими, кроме того, введены новые ограничения. По мнению властей, такие меры должны разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.
Во время нерабочих дней приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.
Больницы продолжают перепрофилировать под лечение ковидных пациентов. Так, 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил приём рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные линии подачи кислорода.
В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.
С ноября вход на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге становится возможен только при предъявлении QR-кодов.
В ноябре пик заболеваемости в России достигает максимальных значений.
В декабре заболеваемость идёт на спад. Люди возвращаются к привычной жизни. В это же время выявляют новый штамм «Омикрон».