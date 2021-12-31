Вот уже два года как мир изменился. В конце 2019 года мало кто мог подумать, что новый выявленный вирус сможет закрепиться. С момента первого выявления COVID-19 вирус уже не один раз мутировал, ежедневно во всём мире умирают тысячи людей. По данным Росстата, с начала 2021-го в России умерло более 460 тысяч человек с подтвержденной или предполагаемой коронавирусной инфекцией. Если сложить вместе с количеством умерших в 2020 году, то цифра приблизится к 600 тыс. человек.

В 2021 году общество буквально раскололось на несколько лагерей: приверженцев и противников вакцинации. «Ковидная» хронология уходящего года — в фотографиях ИА REGNUM.

В январе 2021 года в России началась массовая вакцинация. На тот момент были доступны три зарегистрированные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка «Спутник V»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Дарья Драй ИА REGNUM Препарат «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V)

Александр Полегенько ИА REGNUM Пункт вакцинации от коронавируса в Севастополе

Пункты приема добровольной вакцинации открываются в торговых центрах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Анкетирование перед вакцинацией

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в торговом центре

В Музее Москвы открывается выставка «Музей самоизоляции». Авторы показывают, чем занимались жители города во время ограничений весной 2020 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Музей самоизоляции»

В марте на набережной реки Карповки в Петроградском районе Санкт-Петербурга, напротив зданий Первого медицинского университета им. Павлова, появилась скамейка, а на ней — скульптура «Печальный ангел», посвящённая умершим врачам. Автор скульптуры — петербургский художник Роман Шустров ушёл из жизни в мае 2020 года после перенесённого ковида.

Дарья Драй ИА REGNUM Скульптура «Печальный ангел»

Во время масленичных гуляний в Николе-Ленивце сжигают замок корона-людоеда.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сожжение «Замка корона-людоеда» в Николе-Ленивце

По всей России проходят рейды по выявлению нарушителей масочного режима в транспорте.

Алексей Колчин ИА REGNUM Инспектор проверяет соблюдение масочного режима в салоне автобуса в Екатеринбурге.

Даже ежегодный Петербургский международный экономический форум проходит со строгим соблюдением коронавирусных ограничений.

Дарья Драй ИА REGNUM Измерение температуры на Петербургском международном экономическом форуме

Врачи ежедневно борются за жизни пациентов с коронавирусом.

Александр Куликов ИА REGNUM Анестезиолог-реаниматолог во время работы с пациентом в реанимационном отделении волгоградской больницы

Дарья Драй ИА REGNUM Очередь машин скорой помощи у Александровской больницы в Санкт-Петербурге.

Дарья Драй ИА REGNUM Врач скорой помощи в СИЗ. Санкт-Петербург

С 28 июня в Москве посещение кафе и ресторанов становится возможным только при наличии QR-кода, подтверждающего прохождение вакцинации или перенесённое за последние шесть месяцев заболевание.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в кафе

В Санкт-Петербурге появляется первый в городе палаточный мобильный пункт вакцинации от коронавирусной инфекции.

Дарья Драй ИА REGNUM Медсестра делает прививку в палаточном пункте вакцинации

Дарья Драй ИА REGNUM Сертификат о вакцинации

В Москве в Гостином дворе открывается крупнейшая площадка вакцинации в Европе. Её пропускная способность составляет примерно 6 тыс. человек в сутки.

Василий Иванов ИА REGNUM Пункт вакцинации в Гостином дворе

В сентябре 2021 года на территории России прошёл единый день голосования. Пациенты «красной зоны» смогли также принять участие в голосовании. Голосование провели члены избирательной комиссии, облачившись в средства индивидуальной защиты.

Денис Абрамов ИА REGNUM Выборы 2021. Голосование в «красной зоне»

Тысячи людей проходят курс реабилитации на российских курортах. Лечение проходят на базе медицинских учреждений и в организациях санаторного комплекса. В программе постковидной реабилитации задействованы сто двадцать три медучреждения и санатория Ставропольского края.

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина принимает душ Шарко в санатории «Родник», в котором реализуется программа реабилитации после COVID-19

Александр Погожев ИА REGNUM Процедуры в отделении реабилитации после COVID-19

Александр Погожев ИА REGNUM Женщины принимают «Бесстыжие ванны» на горе Машук в г. Пятигорск

Дни с 28 октября по 7 ноября во многих городах России объявлены нерабочими, кроме того, введены новые ограничения. По мнению властей, такие меры должны разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве. Октябрь 2021 года

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Московские волонтёры разносят еду пожилым людям во время локдауна в Москве в октябре 2021 года

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

Во время нерабочих дней приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Александр Полегенько ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе

Больницы продолжают перепрофилировать под лечение ковидных пациентов. Так, 10 ноября 2021 г. роддом скорой клинической помощи города Ставрополя прекратил приём рожениц, а с 15 ноября начал работу в качестве ковидного госпиталя. Для лечения пациентов с COVID-19 в здании переоборудовали все палаты и протянули дополнительные линии подачи кислорода.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник роддома скорой клинической помощи в Ставрополе в отделении реанимации готовит палаты для новорождённых

Александр Погожев ИА REGNUM Кислородная станция в инфекционной больнице, г. Ставрополь

В ряде регионов России для пожилых людей старше 60 лет введена обязательная вакцинация от COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM Обязательная вакцинация 60+

С ноября вход на культурные, спортивные и развлекательные мероприятия и общественные места в Санкт-Петербурге становится возможен только при предъявлении QR-кодов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода на входе в Александринский театр Санкт-Петербурга

В ноябре пик заболеваемости в России достигает максимальных значений.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог Татьяна Макарова надевает защитный костюм перед выходом в «красную зону» в волгоградской больнице.

Александр Погожев ИА REGNUM Медицинские работники Ставропольской краевой клинической инфекционной больницы

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне» в больнице Пятигорска

В декабре заболеваемость идёт на спад. Люди возвращаются к привычной жизни. В это же время выявляют новый штамм «Омикрон».