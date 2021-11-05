В регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» обыграл петербургский СКА в овертайме со счетом 2:1. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.
Тренерский штаб команды СКА перед началом матча против команды «Спартак»
Игрок команды СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Спартак» Дмитрий Кугрышев
Игрок команды СКА Иван Морозов, игроки команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и Эмиль Петтерссон
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу
Игроки СКА радуются заброшенной шайбе в ворота команды «Спартак»
Открыл счёт на 18-й минуте форвард красно-синих Михаил Воробьёв. Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов сравнял счёт на 52-й минуте матча. Победную шайбу отправил в ворота соперников форвард Александр Хохлачёв с передачи Андрея Локтионова.
Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Спартак Александр Никишин»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Игроки команды СКА Иван Морозов, Кирилл Марченко и игрок команды «Спартак» Олег Евенко
Игрок команды СКА Александр Волков
Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды «Спартак» Сергей Широков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Игрок команды СКА Евгений Тимкин
Игрок команды СКА Никита Гусев и игрок команды «Спартак» Максим Цыплаков
Игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Спартак» Сергей Широков
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок СКА Кирилл Марченко
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Михаил Воробьев
Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск
Игрок команды СКА Владислав Цицюра
Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой
Тренерский штаб — СКА. Роман Ротенберг и Валерий Брагин
С победой поздравил болельщиков главный тренер ХК «Спартак» Борис Миронов:
«Понравилась игра — хорошая, непростая. Опять немного подвела дисциплина — нахватали себе ненужных удалений и где-то сломали игру. Но ребятам надо отдать должное — они боролись до конца, все 60 минут, и добились победы. Так что всех с победой!»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов
Игрок команды СКА Кирилл Марченко, игрок команды «Спартак» Сергей Широков и вратарь СКА Ларс Юханссон
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Вратарь СКА Ларс Юханссон
Вратарь СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу
Игроки «Спартака» радуются заброшенной шайбе в ворота команды СКА
Игроки «Спартака» радуются заброшенной шайбе в ворота команды СКА
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря
Игрок СКА Никита Гусев и вратарь СКА Ларс Юханссон
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»
Тренерский штаб — СКА Роман Ротенберг И Валерий Брагин
Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА
Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА
Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА
6 ноября «Спартак» проведёт домашний матч с минским «Динамо», СКА 7 ноября встретится с московским ЦСКА.