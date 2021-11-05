В регулярном чемпионате КХЛ московский «Спартак» обыграл петербургский СКА в овертайме со счетом 2:1. Встреча прошла в «Ледовом дворце» Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды СКА перед началом матча против команды «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Кирилл Марченко и игрок команды «Спартак» Дмитрий Кугрышев

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Иван Морозов, игроки команды «Спартак» Дмитрий Вишневский и Эмиль Петтерссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются заброшенной шайбе в ворота команды «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Skasisters

Открыл счёт на 18-й минуте форвард красно-синих Михаил Воробьёв. Нападающий «Спартака» Андрей Локтионов сравнял счёт на 52-й минуте матча. Победную шайбу отправил в ворота соперников форвард Александр Хохлачёв с передачи Андрея Локтионова.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев и игрок команды «Спартак Александр Никишин»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Иван Морозов, Кирилл Марченко и игрок команды «Спартак» Олег Евенко

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Александр Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды «Спартак» Сергей Широков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Евгений Тимкин

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Никита Гусев и игрок команды «Спартак» Максим Цыплаков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Спартак» Сергей Широков

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок СКА Кирилл Марченко

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск и игрок команды СКА Михаил Воробьев

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Спартак» Оскар Данск

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Артем Швец-Роговой

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб — СКА. Роман Ротенберг и Валерий Брагин

С победой поздравил болельщиков главный тренер ХК «Спартак» Борис Миронов:

«Понравилась игра — хорошая, непростая. Опять немного подвела дисциплина — нахватали себе ненужных удалений и где-то сломали игру. Но ребятам надо отдать должное — они боролись до конца, все 60 минут, и добились победы. Так что всех с победой!»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Спартака» Борис Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Кирилл Марченко, игрок команды «Спартак» Сергей Широков и вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь СКА Ларс Юханссон пропускает шайбу

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Спартака» радуются заброшенной шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Спартака» радуются заброшенной шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Мэт Робинсон и игрок команды «Спартак» Йори Лехтеря

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок СКА Никита Гусев и вратарь СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Главный тренер «Спартака» Борис Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Skasisters

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Спартак»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб — СКА Роман Ротенберг И Валерий Брагин

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки «Спартака» радуются победе в матче чемпионата КХЛ против команды СКА

6 ноября «Спартак» проведёт домашний матч с минским «Динамо», СКА 7 ноября встретится с московским ЦСКА.