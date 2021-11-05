На финишную прямую выходит Всероссийская перепись населения. Анкетирование населения завершится 14 ноября.

Поучаствовать в переписи можно через МФЦ, онлайн, либо не выходя из дома. Наибольшей популярностью пользуется онлайн-перепись, которую можно пройти на сайте Госуслуг. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Переписчики работают и в труднодоступных районах, в местах, где отсутствуют дороги и инфраструктура.

В небольшом селе Садовом Предгорного района Ставропольского края, согласно переписи 2010 года, проживают 1627 человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Село Садовое Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Согласно последней переписи, в селе проживают 1627 человек

Денис Абрамов ИА REGNUM Село Садовое Ставропольского края

Денис Абрамов ИА REGNUM Никольская церковь в селе Садовое

Переписчик Виктория живет в соседнем селе Юца и на свой переписной участок приезжает на машине по ухабистым сельским дорогам. Оставляет машину в центре села и обходит дом за домом. В некоторых домах двери не открывают, в некоторых не желают отвечать на вопросы переписи и прогоняют, а где-то встречают радушно с чаем и печеньем.

Денис Абрамов ИА REGNUM Переписчик Виктория

Денис Абрамов ИА REGNUM По ухабистым сельским дорогам переписчик Виктория добирается на своей машине

Денис Абрамов ИА REGNUM Каждому переписчику выдан специальный жилет

В Садовом проживает многодетная семья Андрияновых. В Ставропольский край они переехали из Карачаево-Черкесии. В семье девять детей, старший сын проходит альтернативную службу.

Денис Абрамов ИА REGNUM Переписчик пришла в многодетную семью

Денис Абрамов ИА REGNUM Многодетная семья Андрияновых из села Садовое

В домовладении пять комнат, стационарный телефон, интернет и водопровод. Вопросы переписи касаются как личностного, так и жилищного характера. У них четыре коровы и два десятка пчелиных ульев.

Денис Абрамов ИА REGNUM Переписчик опрашивает каждого члена семьи

Денис Абрамов ИА REGNUM Планшет переписчика

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись

Денис Абрамов ИА REGNUM Многодетная семья Андрияновых из села Садовое

Денис Абрамов ИА REGNUM Переписчик

Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году. По данным Росстата на конец октября, перепись прошло уже более половины населения страны.