На финишную прямую выходит Всероссийская перепись населения. Анкетирование населения завершится 14 ноября.

Поучаствовать в переписи можно через МФЦ, онлайн, либо не выходя из дома. Наибольшей популярностью пользуется онлайн-перепись, которую можно пройти на сайте Госуслуг. Этот вариант выбирает каждый четвертый участник Всероссийской переписи населения. Переписчики работают и в труднодоступных районах, в местах, где отсутствуют дороги и инфраструктура.

В небольшом селе Садовом Предгорного района Ставропольского края, согласно переписи 2010 года, проживают 1627 человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Село Садовое Ставропольского края
Денис Абрамов ИА REGNUM
Согласно последней переписи, в селе проживают 1627 человек
Денис Абрамов ИА REGNUM
Село Садовое Ставропольского края
Денис Абрамов ИА REGNUM
Никольская церковь в селе Садовое

Переписчик Виктория живет в соседнем селе Юца и на свой переписной участок приезжает на машине по ухабистым сельским дорогам. Оставляет машину в центре села и обходит дом за домом. В некоторых домах двери не открывают, в некоторых не желают отвечать на вопросы переписи и прогоняют, а где-то встречают радушно с чаем и печеньем.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Переписчик Виктория
Денис Абрамов ИА REGNUM
По ухабистым сельским дорогам переписчик Виктория добирается на своей машине
Денис Абрамов ИА REGNUM
Каждому переписчику выдан специальный жилет

В Садовом проживает многодетная семья Андрияновых. В Ставропольский край они переехали из Карачаево-Черкесии. В семье девять детей, старший сын проходит альтернативную службу.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Переписчик пришла в многодетную семью
Денис Абрамов ИА REGNUM
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое

В домовладении пять комнат, стационарный телефон, интернет и водопровод. Вопросы переписи касаются как личностного, так и жилищного характера. У них четыре коровы и два десятка пчелиных ульев.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Переписчик опрашивает каждого члена семьи
Денис Абрамов ИА REGNUM
Планшет переписчика
Денис Абрамов ИА REGNUM
Перепись
Денис Абрамов ИА REGNUM
Перепись
Денис Абрамов ИА REGNUM
Многодетная семья Андрияновых из села Садовое
Денис Абрамов ИА REGNUM
Переписчик

Всероссийская перепись населения проводится по единой государственной статистической методологии, чтобы получить обобщенные демографические, экономические и социальные сведения. Последняя перепись населения в России проходила в 2010 году. По данным Росстата на конец октября, перепись прошло уже более половины населения страны.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Во многих отдалённых сёлах нет дорог и инфраструктуры