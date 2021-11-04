В 2021 году День народного единства выпал на период ограничений и нерабочих дней, введенных в связи непростой эпидемиологической ситуацией. В Москве основные праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате.
Василий Иванов ИА REGNUM
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов ИА REGNUM
Памятник Минину и Пожарскому в лесах
Василий Иванов ИА REGNUM
Проход на Красную площадь перекрыт
Василий Иванов ИА REGNUM
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов ИА REGNUM
Красная площадь в День народного единства
Василий Иванов ИА REGNUM
У Могилы Неизвестного Солдата
Василий Иванов ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Манежная площадь
Василий Иванов ИА REGNUM
Очередь за мороженым у ГУМа
Василий Иванов ИА REGNUM
Большой Москворецкий мост
В честь праздника улицы города украсили праздничными плакатами и флагами. Фасады зданий Государственной думы и Совета Федерации украсили панно в цветах триколора.
Василий Иванов ИА REGNUM
День народного единства в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Здание Государственной думы
Василий Иванов ИА REGNUM
Владимир Жириновский на улицах Москвы в День народного единства
Василий Иванов ИА REGNUM
День народного единства
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
По Москва-реке не плавают прогулочные корабли
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Смотровая площадка
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Продажа билетов на смотровую площадку
Городские парки и музеи Москвы подготовили онлайн-программы: лекции, мастер-классы, творческие занятия, концерты и викторины.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк «Музеон»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Детская площадка в Парке Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Очередь в рестопаркинг. Парк Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк Горького
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк Горького
Василий Иванов ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Василий Иванов ИА REGNUM
Парк «Зарядье»
Василий Иванов ИА REGNUM
Посетители парка «Зарядье» у кофейного робота
Множество москвичей решили провести этот день на свежем воздухе, прогулкам благоприятствовала тёплая погода. Днём воздух прогрелся до +9…+11°, что стало своеобразным температурным рекордом. По данным центра «Фобос», такая температура превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября. Теплее днём 4 ноября было только в 2013 году, когда максимально термометры показали +11,0°.
Василий Иванов ИА REGNUM
Большое скопление людей на Никольской улице
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У стены Цоя. Улица Арбат
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Съемка клипа. Улица Арбат
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Арбат
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Улица Новый Арбат
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Салоны сотовой связи работают только от двери
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Работа кафе и ресторанов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Очередь за шаурмой
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Очередь в кафе, чтобы заказать навынос
Не обошлось и без провокаций. Участники ежегодной акции «Русский марш» планировали в этот день провести шествие, которое не было согласовано столичными властями. Прокуратура города Москвы в этот день предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. На многих станциях метро в течение всего дня дежурили сотрудники полиции и ОМОН.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Полиция на Калужской площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Полиция на Пушкинской площади
Василий Иванов ИА REGNUM
Полиция на Пушкинской площади
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Полиция у метро «Братиславская»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проверка документов на выходе из станции метро «Люблино»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Метро «Люблино»
Напомним, националистическое шествие «Русский марш» проходит ежегодно с 2009 года в Люблино.