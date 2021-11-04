В 2021 году День народного единства выпал на период ограничений и нерабочих дней, введенных в связи непростой эпидемиологической ситуацией. В Москве основные праздничные мероприятия прошли в онлайн-формате.

Василий Иванов ИА REGNUM Красная площадь в День народного единства

Василий Иванов ИА REGNUM Памятник Минину и Пожарскому в лесах

Василий Иванов ИА REGNUM Проход на Красную площадь перекрыт

Василий Иванов ИА REGNUM Красная площадь в День народного единства

Василий Иванов ИА REGNUM Красная площадь в День народного единства

Василий Иванов ИА REGNUM У Могилы Неизвестного Солдата

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Манежная площадь

Василий Иванов ИА REGNUM Очередь за мороженым у ГУМа

Василий Иванов ИА REGNUM Большой Москворецкий мост

В честь праздника улицы города украсили праздничными плакатами и флагами. Фасады зданий Государственной думы и Совета Федерации украсили панно в цветах триколора.

Василий Иванов ИА REGNUM День народного единства в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Здание Государственной думы

Василий Иванов ИА REGNUM Владимир Жириновский на улицах Москвы в День народного единства

Василий Иванов ИА REGNUM День народного единства

Ярослав Чингаев ИА REGNUM По Москва-реке не плавают прогулочные корабли

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Смотровая площадка

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Продажа билетов на смотровую площадку

Городские парки и музеи Москвы подготовили онлайн-программы: лекции, мастер-классы, творческие занятия, концерты и викторины.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Музеон»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Музеон»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк «Музеон»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детская площадка в Парке Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь в рестопаркинг. Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк Горького

Василий Иванов ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Василий Иванов ИА REGNUM Парк «Зарядье»

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители парка «Зарядье» у кофейного робота

Множество москвичей решили провести этот день на свежем воздухе, прогулкам благоприятствовала тёплая погода. Днём воздух прогрелся до +9…+11°, что стало своеобразным температурным рекордом. По данным центра «Фобос», такая температура превышает норму ноября и соответствует многолетним показателям начала октября. Теплее днём 4 ноября было только в 2013 году, когда максимально термометры показали +11,0°.

Василий Иванов ИА REGNUM Большое скопление людей на Никольской улице

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У стены Цоя. Улица Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Съемка клипа. Улица Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Улица Новый Арбат

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Салоны сотовой связи работают только от двери

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работа кафе и ресторанов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь за шаурмой

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Очередь в кафе, чтобы заказать навынос

Не обошлось и без провокаций. Участники ежегодной акции «Русский марш» планировали в этот день провести шествие, которое не было согласовано столичными властями. Прокуратура города Москвы в этот день предупредила о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. На многих станциях метро в течение всего дня дежурили сотрудники полиции и ОМОН.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полиция на Калужской площади

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция на Пушкинской площади

Василий Иванов ИА REGNUM Полиция на Пушкинской площади

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Полиция у метро «Братиславская»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка документов на выходе из станции метро «Люблино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метро «Люблино»

Напомним, националистическое шествие «Русский марш» проходит ежегодно с 2009 года в Люблино.