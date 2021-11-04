В городе-герое Севастополе 4 ноября, в День народного единства, ожидают президента РФ Владимира Путина.
Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях — ожидается, что выступит с речью у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войны и возложит цветы к памятнику. ИА REGNUM показывает читателям, как выглядит мемориал — сейчас здесь идёт подготовка к приезду президента.
Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов, торжественно открыли в Севастополе на берегу Карантинной бухты менее года назад — в апреле.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перед мемориалом развёрнуты шатры
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Автором мемориала, который стал первым в России столь масштабным памятником жертвам Гражданской войны, выступил скульптор Андрей Ковальчук. Композиция собрана вокруг женской фигуры, символизирующей Россию и мать, а у подножия постамента фигуры солдат — братьев, разделённых Гражданской войной.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе
Александр Полегенько ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько ИА REGNUM
На рейде стоят боевые корабли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перед мемориалом развёрнуты шатры
Александр Полегенько ИА REGNUM
Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Александр Полегенько ИА REGNUM
Закат
Александр Полегенько ИА REGNUM
Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе