В городе-герое Севастополе 4 ноября, в День народного единства, ожидают президента РФ Владимира Путина.

Глава государства примет участие в праздничных мероприятиях — ожидается, что выступит с речью у мемориала к 100-летию окончания Гражданской войны и возложит цветы к памятнику. ИА REGNUM показывает читателям, как выглядит мемориал — сейчас здесь идёт подготовка к приезду президента.

Монумент, посвящённый 100-летию окончания Гражданской войны 1917−1922 годов, торжественно открыли в Севастополе на берегу Карантинной бухты менее года назад — в апреле.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Перед мемориалом развёрнуты шатры

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Автором мемориала, который стал первым в России столь масштабным памятником жертвам Гражданской войны, выступил скульптор Андрей Ковальчук. Композиция собрана вокруг женской фигуры, символизирующей Россию и мать, а у подножия постамента фигуры солдат — братьев, разделённых Гражданской войной.

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM На рейде стоят боевые корабли

Александр Полегенько ИА REGNUM На рейде стоят боевые корабли

Александр Полегенько ИА REGNUM На рейде стоят боевые корабли

Александр Полегенько ИА REGNUM На рейде стоят боевые корабли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перед мемориалом развёрнуты шатры

Александр Полегенько ИА REGNUM Мемориал находится напротив музея-заповедника «Херсонес Таврический»

Александр Полегенько ИА REGNUM Закат

Александр Полегенько ИА REGNUM Памятник «100-летию окончания Гражданской войны» в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Закат

Александр Полегенько ИА REGNUM Закат

Александр Полегенько ИА REGNUM Закат