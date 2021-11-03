В Москве открылась выставка произведений Михаила Врубеля. В истории русского искусства конца XIX — начала XX века Михаил Александрович Врубель (1856−1910) занимает уникальное место. С одной стороны, он принадлежит к блестящей плеяде мастеров эпохи модерна. С другой стороны, очевидна колоссальная дистанция, разделявшая Врубеля и его художественное окружение. И кажется, что с будущим этот художник был связан гораздо прочнее, нежели с современностью. Задача выставки — попытаться понять, что во врубелевском творчестве закономерно и поддается объяснению с позиций искусства его времени, а что, по словам Блока, «похищено у вечности».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Царевна-Лебедь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Царевна-Лебедь»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Самое крупное собрание произведений Врубеля хранит Третьяковская галерея. Более ста работ предоставил Государственный Русский музей. В проекте экспонируется всего около 300 произведений, собранные из девяти музейных и восьми частных собраний. Они размещены на трех этажах в здании Новой Третьяковки на Крымском валу, в том числе 50 живописных работ, около 200 листов графики, скульптура, майолика, костюм.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Демон сидящий». 1890

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Демон сидящий» (фрагмент)

Художник-визионер, Врубель — единственный, кто в это время пытался прорваться сквозь традиционную художественную систему, первый в отечественном искусстве и один из первых в мире, кто конструировал собственный мир вместе интерпретаций мира реального. Оставаясь в рамках фигуративного искусства, Врубель подошел к границе беспредметного. На выставке демонстрируется путь художника и русского искусства к беспредметному, представлено стремление мастера выразить невыразимое и безграничное.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Демон летящий». 1899

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Демон поверженный». 1902

Форма для Врубеля открыта и подвижна: она длится, находя себе новые воплощения. Разработка целого ряда образов превращается в синтетический проект, включающий все виды творчества: живопись, графику, прикладное искусство, между которыми Врубель никогда не делал различий. В процессе трансформации мотивов художественные техники обогащают звучание друг друга, на их пересечении рождаются неожиданные приемы и пластические решения, предвосхищающие искусство будущего, отмечают организаторы выставочного проекта.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Каждое поколение пытается разгадать загадку Врубеля, объяснить феномен этого художника, искусство которого не теряет актуальности. Жизнь мастера похожа на увлекательный и трагический роман, овеяна мифами и легендами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

«Художник, провидящий, через головы современников, будущее, «нужное» в искусстве… Врубель в последние годы жизни подошел к тому же толкованию смысла искусства, к которому ныне подходим мы… мы лишь пытаемся следовать по пути, указанному самим Врубелем», — приводят организаторы цитату Всеволода Дмитриева.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Михаил Врубель. «Шестикрылый серафим». 1904. Государственный русский музей

1902 год разделил творческий путь и судьбу Врубеля на две части. После этого года художник почти не работал масляными красками. И это оказалось увлекательной и творческой задачей. Проходя через чистилище психиатрических клиник, Врубель напрягал все силы, чтобы упражнять руку и глаз. «Доступная ему натура, пациенты клиник, предметы интерьера, вид из окна — принадлежала той реальности, в которой он стремился удержаться. Все рисунки подобны сгусткам энергии, собранным невероятными волевыми усилиями. Непрерывное рисование с натуры, погруженность в привычный процесс, возможно, и стали причиной его «возрождений». Мастер будто бы вступает во второй круг своей жизни, в котором он пытался найти новые формы художественного выражения, пересмотрев основные этапы прежнего пути и решив строить свои отношения с действительностью с чистого листа. Врубель целиком переносит поиски формы в область графики, стремясь передать всё многоцветье мира исключительно карандашом и углем», — рассказывает экскурсовод на выставке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Михаил Врубель». «Дерево у забора». 1903-1904.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель». Витраж

Рисунки, созданные во время пребывания в лечебнице, сохранились у его лечащих врачей, так как они оценили уникальность его творчества. Сильнейшие, эмоционально острые, они демонстрируют провидческий художественный дар мастера, предвосхищающий последующие открытия XX века. На экспозиции рисунки распределены по галереям, где можно проследить, как сменялось самочувствие художника.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Михаил Врубель». «Жемчужина».1904. Государственный русский музей

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Михаил Врубель». «Раковина». 1904-1905

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель». Раковина перламутровая «Морское ушко». Государственный русский музей

Дизайнерами выставочного проекта выступили архитектор Сергей Чобан и Александра Шейнер. экспозиционные задачи решались совместно с кураторами выставки Ириной Шумановой (Государственная Третьяковская галерея), Аркадием Ипполитовым (Государственный Эрмитаж) и Дарьей Манчуровой (помощник куратора). Сопровождает проект междисциплинарная культурно-просветительская программа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Михаил Врубель»

Выставка «Михаил Врубель» проходит в Москве с 3 ноября 2021 года по 8 марта 2022 года в Новой Третьяковской галерее в здании на Крымском валу, дом 10.