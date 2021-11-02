В Москве завершилась церемония прощания с Игорем Кирилловым. В связи с коронавирусом церемония прошла в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Церемонию прощания посетили родные, друзья и коллеги телеведущего.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Траурная процессия
Игорь Кириллов — советский и российский тележурналист, радиоведущий, более 20 лет был диктором программы «Время». Кириллов вёл телевизионные трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года». Именно он сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полёте Юрия Гагарина в космос.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Траурная процессия
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Катафалк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Константин Эрнст
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ангелина Вовк
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Коллеги Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Друзья и близкие
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Телеведущий Эдуард Сагалаев
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Юрий Аксюта
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Генеральный продюсер «Первого» канала Александр Файфман
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вдова Игоря Кириллова и Дмитрий Борисов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Портрет Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Телеведущий Дмитрий Борисов
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Константин Эрнст прощается с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церемония прощания с Игорем Кирилловым
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вдова Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Вдова Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Гроб с телом Игоря Кириллова
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище
Напомним, Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни от тромбоза нижних конечностей, усугубившегося на фоне COVID-19. Незадолго до смерти ему была сделана операция по ампутации ноги. Легендарного ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.