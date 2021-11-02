В Москве завершилась церемония прощания с Игорем Кирилловым. В связи с коронавирусом церемония прошла в закрытом режиме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Отпевание прошло в церкви Успения Пресвятой Богородицы в Новодевичьем монастыре. Церемонию прощания посетили родные, друзья и коллеги телеведущего.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Траурная процессия

Игорь Кириллов — советский и российский тележурналист, радиоведущий, более 20 лет был диктором программы «Время». Кириллов вёл телевизионные трансляции парадов на Красной площади, «Голубые огоньки», «Песню года». Именно он сообщил о запуске первого искусственного спутника Земли и о полёте Юрия Гагарина в космос.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Траурная процессия

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Катафалк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Константин Эрнст

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ангелина Вовк

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Коллеги Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Друзья и близкие

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Телеведущий Эдуард Сагалаев

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Юрий Аксюта

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Генеральный продюсер «Первого» канала Александр Файфман

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вдова Игоря Кириллова и Дмитрий Борисов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Могила Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Портрет Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Телеведущий Дмитрий Борисов

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Константин Эрнст прощается с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церемония прощания с Игорем Кирилловым

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вдова Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Вдова Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Гроб с телом Игоря Кириллова

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Могила Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище

Напомним, Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни от тромбоза нижних конечностей, усугубившегося на фоне COVID-19. Незадолго до смерти ему была сделана операция по ампутации ноги. Легендарного ведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.