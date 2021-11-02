Москва в тумане — фоторепортаж
2 ноября 2021
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Москву накрыл густой туман, видимость на улицах города не превышает 20−30 метров.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Метро «Братиславская». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестивальная площадка. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Фестивальная площадка. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Торговый комплекс. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Торговый комплекс. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Заправка. Марьино
Резкое понижение температуры и высокая влажность воздуха спровоцировали образование густых туманов не только в Москве, но и в других городах Европейской части России.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Памятник солдату Отечества ХХ века. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Метро «Марьино»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Братеевский мост. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Туман в Москве. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Братеевский мост. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Москва-река. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Москва-река. Марьино
Около 200 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.
По прогнозам синоптиков, туман в городе сохранится до 14:00. Видимость будет составлять 200−700 метров. Мэрия Москвы просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Пешеходам советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Парк 850-летия Москвы. Марьино
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Иней. Марьино