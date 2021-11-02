Москву накрыл густой туман, видимость на улицах города не превышает 20−30 метров.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Метро «Братиславская». Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фестивальная площадка. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Торговый комплекс. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Торговый комплекс. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Заправка. Марьино

Резкое понижение температуры и высокая влажность воздуха спровоцировали образование густых туманов не только в Москве, но и в других городах Европейской части России.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник солдату Отечества ХХ века. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Метро «Марьино»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Церковь иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Братеевский мост. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Туман в Москве. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Братеевский мост. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Москва-река. Марьино

Около 200 рейсов были отменены или задержаны в аэропортах Москвы.

По прогнозам синоптиков, туман в городе сохранится до 14:00. Видимость будет составлять 200−700 метров. Мэрия Москвы просит водителей соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость. Пешеходам советуют прикреплять к одежде светоотражающие фликеры.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Парк 850-летия Москвы. Марьино