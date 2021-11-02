Севастопольцы и гости города пытаются пережить локдаун — в городе на период нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября закрыты фактически все традиционные места развлечений.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Даже для жителей с QR-кодами недоступно посещение кинотеатров, музеев и театров, не работают магазины. Исключение представляют только продовольственные магазины, аптеки и… алкомаркеты. Торговые центры непривычно пустые.

Александр Полегенько ИА REGNUM ТЦ «Муссон». Закрытые магазины

Александр Полегенько ИА REGNUM ТЦ «Муссон». Закрытые магазины

Александр Полегенько ИА REGNUM ТЦ «Муссон». Закрытые магазины

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Рестораны и кафе работают только навынос, чем пользуются горожане. Пикники на морском воздухе да морские прогулки на катерах в бухтах Севастополя с боевыми кораблями, пожалуй, единственное развлечение, доступное севастопольцам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь. Южная бухта с военными кораблями

Народу на улицах города непривычно мало: горожане услышали призывы властей — дома спокойнее. Сыграли роль и блокпосты, которые ввели на въездах в город власти с 30 октября. Впрочем, уже 2 ноября их решили снять, въезд и выезд из города станет свободным.

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Центральная набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Площадь Нахимова