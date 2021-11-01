Учет бездомных — одна из сложных и важных задач для статистиков всех стран. От точности подсчета и ответов респондентов зависит разработка программ поддержки, реабилитации, трудоустройства, открытие необходимого числа специальных учреждений и поддержание необходимого штата социальных работников. В сравнении с данными предыдущих обследований можно увидеть динамику изменений в разных регионах и понять, насколько эффективными были те или иные меры поддержки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Социальный патруль

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных

В Москве перепись бездомных в ходе Всероссийских переписей населения уже традиционно осуществляется двумя способами. Во-первых, организуется работа переписчиков в центре социальной адаптации, ориентированном на работу с бездомными людьми. Во-вторых, совместно с МВД и муниципальными структурами отрабатываются места высокой концентрации граждан без определенного места жительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На площади трех вокзалов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM У Ярославского вокзала

Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных, совмещая с основной работой оказание необходимой помощи. На базе Центра социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки также организована работа по обеспечению участия бездомных в переписи.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Патруль и бездомный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Бездомный

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На площади трех вокзалов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На площади трех вокзалов

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Мобильная бригада «Социального патруля» помогает в переписи бездомных

Информацию о числе бездомных можно получать из отчетов существующих приютов, пунктов выдачи одежды и социальных кухонь, но в этом случае учитывается только часть бездомных. Иногда проводятся опросы на улицах. Но полный учет бездомных, обязательно включающий персональный опрос, проходит только во время Всероссийской переписи населения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Приемное отделение в центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В центре социальной адаптации имени Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор центра социальной адаптации Е.П. Глинки Павличева Ольга Борисовна

Единицей наблюдения в ходе переписи населения, в соответствии с общемировой практикой, является домохозяйство. Они бывают трех типов: частные, коллективные и домохозяйства бездомных. Термин «домохозяйство бездомных» означает «группу лиц или одно лицо без определенного места жительства (не имеющие жилья)».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Зал ожидания

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор центра социальной адаптации Е.П. Глинки Павличева Ольга Борисовна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электронная очередь

Так, по данным переписи 2010 года, в России насчитывалось 34 тыс. домохозяйств бездомных, в которые входило 64 077 человек (в среднем — 1,9 человека в домохозяйстве). По данным переписи 2002 года, домохозяйств бездомных было вдвое больше — 68 тыс., в них входило 142 559 человек (в среднем — 2,1 человека в домохозяйстве). Таким образом, видна тенденция: численность домохозяйств бездомных в России становится меньше, как и их размеры.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Всего домохозяйств в 2010 и в 2002 годах в нашей стране было 54,6 и 52,8 млн, из них бездомных — 0,06% и 0,12% соответственно. Если в 2002 году одно из 776 домохозяйств относилось к бездомным, то в 2010-м — одно из 1606.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

В ряде регионов изменения произошли радикальные. Так, в Москве, согласно данным переписей населения, численность членов домохозяйств бездомных между двумя переписями снизилось в 7 раз — с 23 972 в 2002 году до 3 355 в 2010-м. В Санкт-Петербурге их число сократилось почти в 10 раз — с 28 874 до 2 902 соответственно. В 10 раз их число снизилось в Республике Мордовия (с 227 до 25), почти в 7 раз — в Камчатском крае (317 и 48), в 23 раза — в Карачаево-Черкесской Республике (324 и 14) и в 30 раз — в Кабардино-Балкарской Республике (1235 и 41).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Но в некоторых регионах наблюдалась обратная ситуация. Так, в Тульской области в 2002 году статистики зафиксировали численность членов домохозяйств бездомных 468, а в 2010-м — 643, в Ярославской области — 317 и 399, в Республике Карелия — 444 и 713, Архангельской области — 481 и 823, в Свердловской области — 3847 и 14 173 соответственно.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Планшет для переписи

Меньше всего домохозяйств бездомных, по данным переписей 2002 и 2010 годов, было в Чукотском АО (11 и 14), Республике Ингушетия (24 и 11), Чеченской Республике (20 и 13), Республике Алтай (99 и 66), Республике Марий Эл (84 и 53), Республике Калмыкия (53 и 19) и Ненецком АО (14 — в 2010 году, в 2002 году бездомных не зафиксировано).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Как изменилась ситуация к 2021 году, покажет проходящая в настоящее время Всероссийская перепись населения. Полные итоговые данные, в том числе по домохозяйствам бездомных, будут опубликованы в 2022 году.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Перепись бездомных в центре Е.П. Глинки. Ольга

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября. Главным нововведением является возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры отечественного производства. Также переписаться можно на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.