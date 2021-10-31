Время прогулок: погода в Москве ставит рекорды — фоторепортаж
31 октября 2021
В Москве на протяжении нескольких дней продолжают держаться аномально высокие для начала ноября температуры.
Василий Иванов ИА REGNUM
Погода в Москве продолжает радовать
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Отдых на скамейке
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Отдых на скамейках поздней осенью
Температура воздуха 30 и 31 октября днём держалась в диапазоне от +10 до +14 градусов. Москвичи, которые остались в эти нерабочие дни в черте города, провели выходные на открытом воздухе.
Василий Иванов ИА REGNUM
На улицах Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Многие оптравились в Зарядье
Василий Иванов ИА REGNUM
Теплые дни в Зарядье
Василий Иванов ИА REGNUM
Москвичи и гости столицы гуляют в Зарядье
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Прогулка по паркам Москвы
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Власти Москвы не стали запрещать прогулки в парках на период с 28 октября по 7 ноября.
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
Потепление в Москве
Василий Иванов ИА REGNUM
В теплые дни многие гуляют по центру
Василий Иванов ИА REGNUM
Прохожие не кутаются от обычного осеннего холода
Василий Иванов ИА REGNUM
Многие отправляются на прогулку по городу
Василий Иванов ИА REGNUM
Чистые пруды
Василий Иванов ИА REGNUM
На Чистых прудах
Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться весь ноябрь.