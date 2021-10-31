В Москве на протяжении нескольких дней продолжают держаться аномально высокие для начала ноября температуры.

Василий Иванов ИА REGNUM Погода в Москве продолжает радовать

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Отдых на скамейке

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Отдых на скамейках поздней осенью

Температура воздуха 30 и 31 октября днём держалась в диапазоне от +10 до +14 градусов. Москвичи, которые остались в эти нерабочие дни в черте города, провели выходные на открытом воздухе.

Василий Иванов ИА REGNUM На улицах Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Многие оптравились в Зарядье

Василий Иванов ИА REGNUM Теплые дни в Зарядье

Василий Иванов ИА REGNUM Москвичи и гости столицы гуляют в Зарядье

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Прогулка по паркам Москвы

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Власти Москвы не стали запрещать прогулки в парках на период с 28 октября по 7 ноября.

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Потепление в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM В теплые дни многие гуляют по центру

Василий Иванов ИА REGNUM Прохожие не кутаются от обычного осеннего холода

Василий Иванов ИА REGNUM Многие отправляются на прогулку по городу

Василий Иванов ИА REGNUM Чистые пруды

Василий Иванов ИА REGNUM На Чистых прудах

Как сообщало ИА REGNUM, температура воздуха выше климатической нормы будет наблюдаться весь ноябрь.