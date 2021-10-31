«Автомобилист» «всухую» обыграл команду хоккеистов из Китая
31 октября 2021
Хоккеисты команды «Автомобилист» одержали уверенную победу над командой «Куньлунь Ред Стар» из Китая. Игра прошла в Екатеринбурге 30 октября на площадке комплекса «Уралец».
Счёт открыл Брукс Мэйсек. Он забил два гола. Итоговый счёт составил 8:0.
Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»
Алексей Колчин ИА REGNUM
Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»