Хоккеисты команды «Автомобилист» одержали уверенную победу над командой «Куньлунь Ред Стар» из Китая. Игра прошла в Екатеринбурге 30 октября на площадке комплекса «Уралец».

Счёт открыл Брукс Мэйсек. Он забил два гола. Итоговый счёт составил 8:0.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «КуньЛунь Ред Стар»