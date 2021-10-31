С 27 октября на Эльбрусе действует ряд ограничений. Теперь чтобы прокатиться на канатной дороге, необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесённом COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Эльбрус

Ограничения на посещение Эльбруса введены в соответствии с указом главы республики Кабардино-Балкарии.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Касса
Денис Абрамов ИА REGNUM
QR-код необходимо предъявить на кассе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Канатная дорога Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
Проход на посадку
Денис Абрамов ИА REGNUM
Проход на посадку
Денис Абрамов ИА REGNUM
Проход на посадку возможен только при наличии средств индивидуальной защиты
Денис Абрамов ИА REGNUM
Теперь прокатиться на лыжах можно только при наличие QR-кода
Денис Абрамов ИА REGNUM
Канатная дорога на Эльбрусе
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подъёмник
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подъём в кабинке рекомендован для не более чем 4 человек

QR-код необходимо предъявить кассиру во время покупки билета, после чего гости получают специальные браслеты. Несмотря на наличие QR-кода, посадка на канатную дорогу возможна только в средствах защиты органов дыхания и не более четырёх человек в одной кабинке, кроме того, требуется соблюдение социальной дистанции.

Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
На вершине Эльбруса

«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Денис Абрамов ИА REGNUM
В кафе также требуется QR-код

При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Приэльбрусье
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая тропа «Чегетский поворот»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экскурсионная прогулка
Денис Абрамов ИА REGNUM
Экологическая тропа «Чегетский поворот»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Приэльбрусье

QR-код не потребуется для прогулок у подножия Эльбруса и по экологической тропе «Чегетский поворот».

Денис Абрамов ИА REGNUM
Эльбрус
Денис Абрамов ИА REGNUM
Подножие Эльбруса
Денис Абрамов ИА REGNUM
Денис Абрамов ИА REGNUM
Для прогулок по экотропе QR-код не требуется
Денис Абрамов ИА REGNUM
Водопад Азау
Денис Абрамов ИА REGNUM
Водопад Азау
Денис Абрамов ИА REGNUM
Родник
Денис Абрамов ИА REGNUM
Продажа меха
Денис Абрамов ИА REGNUM
Сувениры