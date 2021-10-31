На Эльбрус по QR-коду — фоторепортаж
С 27 октября на Эльбрусе действует ряд ограничений. Теперь чтобы прокатиться на канатной дороге, необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесённом COVID-19.
Ограничения на посещение Эльбруса введены в соответствии с указом главы республики Кабардино-Балкарии.
QR-код необходимо предъявить кассиру во время покупки билета, после чего гости получают специальные браслеты. Несмотря на наличие QR-кода, посадка на канатную дорогу возможна только в средствах защиты органов дыхания и не более четырёх человек в одной кабинке, кроме того, требуется соблюдение социальной дистанции.
«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.
При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.
QR-код не потребуется для прогулок у подножия Эльбруса и по экологической тропе «Чегетский поворот».