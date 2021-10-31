С 27 октября на Эльбрусе действует ряд ограничений. Теперь чтобы прокатиться на канатной дороге, необходимо предъявить QR-код, отрицательный ПЦР-тест или справку о недавно перенесённом COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

Ограничения на посещение Эльбруса введены в соответствии с указом главы республики Кабардино-Балкарии.

Денис Абрамов ИА REGNUM Касса

Денис Абрамов ИА REGNUM QR-код необходимо предъявить на кассе

Денис Абрамов ИА REGNUM Канатная дорога Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM Проход на посадку

Денис Абрамов ИА REGNUM Проход на посадку

Денис Абрамов ИА REGNUM Проход на посадку возможен только при наличии средств индивидуальной защиты

Денис Абрамов ИА REGNUM Теперь прокатиться на лыжах можно только при наличие QR-кода

Денис Абрамов ИА REGNUM Канатная дорога на Эльбрусе

Денис Абрамов ИА REGNUM Подъёмник

Денис Абрамов ИА REGNUM Подъём в кабинке рекомендован для не более чем 4 человек

QR-код необходимо предъявить кассиру во время покупки билета, после чего гости получают специальные браслеты. Несмотря на наличие QR-кода, посадка на канатную дорогу возможна только в средствах защиты органов дыхания и не более четырёх человек в одной кабинке, кроме того, требуется соблюдение социальной дистанции.

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM На вершине Эльбруса

«Сейчас прорабатываем возможность внедрить на курортах мобильные лаборатории по сдаче экспресс-теста на коронавирус, которые помогут тем из гостей, кто не успел сделать ПЦР-тест и пока не имеет QR-кода. На основании отрицательных результатов экспресс-теста также можно будет приобрести ски-пасс. Эту меру предполагаем ввести со стартом сезона», — отметил генеральный директор АО «Курорты Северного Кавказа» Хасан Тимижев.

Денис Абрамов ИА REGNUM В кафе также требуется QR-код

При несоблюдении мер безопасности, установленных на курорте, возможна блокировка ски-пасса.

Денис Абрамов ИА REGNUM Приэльбрусье

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая тропа «Чегетский поворот»

Денис Абрамов ИА REGNUM Экскурсионная прогулка

Денис Абрамов ИА REGNUM Экологическая тропа «Чегетский поворот»

Денис Абрамов ИА REGNUM Приэльбрусье

QR-код не потребуется для прогулок у подножия Эльбруса и по экологической тропе «Чегетский поворот».

Денис Абрамов ИА REGNUM Эльбрус

Денис Абрамов ИА REGNUM Подножие Эльбруса

Денис Абрамов ИА REGNUM

Денис Абрамов ИА REGNUM Для прогулок по экотропе QR-код не требуется

Денис Абрамов ИА REGNUM Водопад Азау

Денис Абрамов ИА REGNUM Водопад Азау

Денис Абрамов ИА REGNUM Родник

Денис Абрамов ИА REGNUM Продажа меха