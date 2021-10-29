Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE проходит в Московском Манеже с 25 по 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это крупный ежегодный фестиваль искусства, который ставит своими основными миссиями образовательную и популяризаторскую. В этом году концепция события следующая — «Путь новой реальности»: о цели и силе искусства поддерживать и вдохновлять в эпоху стремительно изменяющихся условий пандемического мира.

Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Гжегож Гвязда. Миранда
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Сесилии Карлштедт
Василий Иванов ИА REGNUM
Этьен Кене. Тот, кто приглядывает за мной
Василий Иванов ИА REGNUM
Аннабель Бриянс. Долина нимф
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

В мероприятии принимают участие более 60 художников из 23 стран, в том числе из России, Европы, Китая, США и Австралии, в выставочных пространствах Манежа экспонировано более 300 произведений искусства, часть из которых сделаны с применением технологии дополненной реальности. Многие из работ впервые показываются в России.

Василий Иванов ИА REGNUM
Хуан Мигель Паласиос. Wounds IX
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Уилл Юй. МЫ
Василий Иванов ИА REGNUM
Саша Рощин. Unity 1
Василий Иванов ИА REGNUM
Настя Миро. Моя гордость
Василий Иванов ИА REGNUM
Сюэ Жочже. Красные ворота
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Хедлайнерами фестиваля стали художники Аранцасу Мартинес и Сусана Мата из Испании, французы Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль, Марк Теннант из Соединённых Штатов, Марк Константин Индусил из Австралии и Ло Чан Пэнг из Тайваня.

Василий Иванов ИА REGNUM
Марк Теннант. Ужин
Василий Иванов ИА REGNUM
Максим Моргунов. Хет-трик
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы Марии Лихой
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Марко Мельграти. Незнакомец в ночи
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Многие картины включают в себя элементы анимации

Также фестиваль сопровождается обширной публичной программой лекций со специалистами из сферы искусства и смежных областей и множеством мастер-классов от художников Академии ARTLIFE.

Василий Иванов ИА REGNUM
В секторе Artlife Academy гости могут сами порисовать и создать свое маленькое произведение
Василий Иванов ИА REGNUM
Лекторий
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Василий Иванов ИА REGNUM
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Ввиду ухудшения пандемической ситуации ARTLIFE проходит в формате COVID-free. Вход на выставку возможен только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Василий Иванов ИА REGNUM
Посетить фестиваль можно бесплатно, но само мероприятие проходит в формате COVID-free
Василий Иванов ИА REGNUM
Фестиваль Artlife 2021 продлится до 31 октября