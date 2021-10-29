Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE проходит в Московском Манеже с 25 по 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Это крупный ежегодный фестиваль искусства, который ставит своими основными миссиями образовательную и популяризаторскую. В этом году концепция события следующая — «Путь новой реальности»: о цели и силе искусства поддерживать и вдохновлять в эпоху стремительно изменяющихся условий пандемического мира.

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Гжегож Гвязда. Миранда

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Сесилии Карлштедт

Василий Иванов ИА REGNUM Этьен Кене. Тот, кто приглядывает за мной

Василий Иванов ИА REGNUM Аннабель Бриянс. Долина нимф

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

В мероприятии принимают участие более 60 художников из 23 стран, в том числе из России, Европы, Китая, США и Австралии, в выставочных пространствах Манежа экспонировано более 300 произведений искусства, часть из которых сделаны с применением технологии дополненной реальности. Многие из работ впервые показываются в России.

Василий Иванов ИА REGNUM Хуан Мигель Паласиос. Wounds IX

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Уилл Юй. МЫ

Василий Иванов ИА REGNUM Саша Рощин. Unity 1

Василий Иванов ИА REGNUM Настя Миро. Моя гордость

Василий Иванов ИА REGNUM Сюэ Жочже. Красные ворота

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Хедлайнерами фестиваля стали художники Аранцасу Мартинес и Сусана Мата из Испании, французы Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль, Марк Теннант из Соединённых Штатов, Марк Константин Индусил из Австралии и Ло Чан Пэнг из Тайваня.

Василий Иванов ИА REGNUM Марк Теннант. Ужин

Василий Иванов ИА REGNUM Максим Моргунов. Хет-трик

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Работы Марии Лихой

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Марко Мельграти. Незнакомец в ночи

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Многие картины включают в себя элементы анимации

Также фестиваль сопровождается обширной публичной программой лекций со специалистами из сферы искусства и смежных областей и множеством мастер-классов от художников Академии ARTLIFE.

Василий Иванов ИА REGNUM В секторе Artlife Academy гости могут сами порисовать и создать свое маленькое произведение

Василий Иванов ИА REGNUM Лекторий

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021

Ввиду ухудшения пандемической ситуации ARTLIFE проходит в формате COVID-free. Вход на выставку возможен только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

Василий Иванов ИА REGNUM Посетить фестиваль можно бесплатно, но само мероприятие проходит в формате COVID-free