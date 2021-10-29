Международный интерактивный фестиваль современного искусства ARTLIFE проходит в Московском Манеже с 25 по 31 октября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Это крупный ежегодный фестиваль искусства, который ставит своими основными миссиями образовательную и популяризаторскую. В этом году концепция события следующая — «Путь новой реальности»: о цели и силе искусства поддерживать и вдохновлять в эпоху стремительно изменяющихся условий пандемического мира.
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Этьен Кене. Тот, кто приглядывает за мной
Аннабель Бриянс. Долина нимф
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
В мероприятии принимают участие более 60 художников из 23 стран, в том числе из России, Европы, Китая, США и Австралии, в выставочных пространствах Манежа экспонировано более 300 произведений искусства, часть из которых сделаны с применением технологии дополненной реальности. Многие из работ впервые показываются в России.
Хуан Мигель Паласиос. Wounds IX
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Сюэ Жочже. Красные ворота
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Хедлайнерами фестиваля стали художники Аранцасу Мартинес и Сусана Мата из Испании, французы Мишель Корман, Этьен Кене и Габриэль Руль, Марк Теннант из Соединённых Штатов, Марк Константин Индусил из Австралии и Ло Чан Пэнг из Тайваня.
Максим Моргунов. Хет-трик
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Марко Мельграти. Незнакомец в ночи
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Многие картины включают в себя элементы анимации
Также фестиваль сопровождается обширной публичной программой лекций со специалистами из сферы искусства и смежных областей и множеством мастер-классов от художников Академии ARTLIFE.
В секторе Artlife Academy гости могут сами порисовать и создать свое маленькое произведение
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Международный интерактивный фестиваль современного искусства Artlife 2021
Ввиду ухудшения пандемической ситуации ARTLIFE проходит в формате COVID-free. Вход на выставку возможен только при наличии QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.
Посетить фестиваль можно бесплатно, но само мероприятие проходит в формате COVID-free
Фестиваль Artlife 2021 продлится до 31 октября