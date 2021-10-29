В Екатеринбурге хоккейная команда «Автомобилист» одержала победу над командой «Витязь» из Московской области. Игра прошла 28 октября в комплексе «Уралец».

В ходе матча хозяева открыли счёт. Итоговый результат составил 5:2.

Подробности — в фоторепортаже ИА REGNUM.

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Билл Питерс и Игорь Уланов

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Витязь»

Алексей Колчин ИА REGNUM Хоккеисты «Автомобилиста» радуются заброшенной шайбе