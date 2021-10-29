С 28 октября по 7 ноября в Москве введены ограничения. Пожилые люди, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома. Волонтёры начали доставлять продукты, медикаменты и товары первой необходимости этим людям.
В Москве открылся штаб Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ на базе Ресурсного центра «Мосволонтер». В штабе работает ситуационный центр, в котором операторы принимают заявки от граждан. В штаб могут обратиться и те, кто хочет стать волонтёром. Любой гражданин с 18 по 59 лет, имеющий QR-код и не имеющий симптомов ОРВИ, — основные требования к волонтерам. В штабе проходит обучение и инструктаж. После этого волонтеры подписывают договора, получают бейджи, униформу и средства индивидуальной защиты.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Открытие штаба в Москве. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
В открытии штаба принял участие председатель комитета по молодежной политике Государственной думы и соорганизатор акции МЫВМЕСТЕ Артём Метелев.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Волонтер получает форму и средства индивидуальной защиты. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ресурсный центр Мосволонтер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
После получения заявки волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова отправились закупать необходимое. По правилам, в заказе не может быть алкогольной и табачной продукции. Но любые хозяйственные вещи первой необходимости волонтёры закупят. В этот раз бабушка вместе с продуктами заказала миски, щетки, порошки. Напрямую из магазина волонтеры корректируют заказ по телефону, а в конце сверяют весь список и сумму заказа.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова изучают список покупок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пожилые люди заказывают не только продовольственные товары, но и хозяйственные. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Анна выбирает помидоры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Корректировка заказа сразу в магазине по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Окончательная сверка заказа по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
После этого волонтёры едут домой к бабушке. Они обязательно должны быть в форме, с бейджиком, на котором официальная печать. Для безопасности волонтёры должны знать уникальный код заказа и сообщить его, если попросят. Пожилые люди многого опасаются, поэтому волонтёры должны быть готовы ко всему. Заказ нужно поставить на пол, чтобы не было контакта рук.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
У подъезда. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Проверка в лифте, хорошо ли выглядим. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Александр ставит заказ на пол. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Благодарная пенсионерка и волонтеры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ
Бабушка работой волонтеров Анны и Александра была очень довольна, что даже запросила адрес электронной почты штаба. Она собирается отправить благодарность за работу волонтеров.