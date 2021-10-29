С 28 октября по 7 ноября в Москве введены ограничения. Пожилые люди, инвалиды и люди с хроническими заболеваниями должны находиться дома. Волонтёры начали доставлять продукты, медикаменты и товары первой необходимости этим людям.

В Москве открылся штаб Всероссийской акции взаимопомощи МЫВМЕСТЕ на базе Ресурсного центра «Мосволонтер». В штабе работает ситуационный центр, в котором операторы принимают заявки от граждан. В штаб могут обратиться и те, кто хочет стать волонтёром. Любой гражданин с 18 по 59 лет, имеющий QR-код и не имеющий симптомов ОРВИ, — основные требования к волонтерам. В штабе проходит обучение и инструктаж. После этого волонтеры подписывают договора, получают бейджи, униформу и средства индивидуальной защиты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Открытие штаба в Москве. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Инструктаж волонтеров. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заполнение анкеты волонтером. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

В открытии штаба принял участие председатель комитета по молодежной политике Государственной думы и соорганизатор акции МЫВМЕСТЕ Артём Метелев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Государственной думы Артем Метелев участвует в акции. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтер получает форму и средства индивидуальной защиты. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подписи в журналах учета. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ресурсный центр Мосволонтер. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Ситуационный центр по обработке заявок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

После получения заявки волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова отправились закупать необходимое. По правилам, в заказе не может быть алкогольной и табачной продукции. Но любые хозяйственные вещи первой необходимости волонтёры закупят. В этот раз бабушка вместе с продуктами заказала миски, щетки, порошки. Напрямую из магазина волонтеры корректируют заказ по телефону, а в конце сверяют весь список и сумму заказа.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова изучают список покупок. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пожилые люди заказывают не только продовольственные товары, но и хозяйственные. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анна выбирает помидоры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр и Анна в магазине. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Корректировка заказа сразу в магазине по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка срока годности продуктов. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Корзина закуплена. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Окончательная сверка заказа по телефону. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

После этого волонтёры едут домой к бабушке. Они обязательно должны быть в форме, с бейджиком, на котором официальная печать. Для безопасности волонтёры должны знать уникальный код заказа и сообщить его, если попросят. Пожилые люди многого опасаются, поэтому волонтёры должны быть готовы ко всему. Заказ нужно поставить на пол, чтобы не было контакта рук.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Волонтеры Александр Калашник и Анна Анцупова. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM У подъезда. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Проверка в лифте, хорошо ли выглядим. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Александр ставит заказ на пол. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Благодарная пенсионерка и волонтеры. Общероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ

Бабушка работой волонтеров Анны и Александра была очень довольна, что даже запросила адрес электронной почты штаба. Она собирается отправить благодарность за работу волонтеров.