Дни с 28 октября по 7 ноября в Москве объявлены нерабочими, кроме того, в столице введён ряд ограничений. По мнению властей, такие меры позволят разорвать максимальное количество цепочек распространения коронавируса.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Марьино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Детская зона в ТЦ «Бум» в Марьино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фудкорт работает только навынос. ТЦ «Бум» в Марьино

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Алкомаркеты закрыты, если в ассортименте преобладает алкогольная продукция

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина в нерабочие дни приостанавливается работа всех организаций, за исключением организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, и предприятий непрерывного цикла.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Доставщик еды

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва в период ограничений

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работа общепита в период ограничений

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Общепит строго выполняет требования

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

Высшие учебные заведения перешли на дистанционное обучение, в школах и детских садах объявлены каникулы, также приостановлена работа учреждений дополнительного образования. Столичные МФЦ работают в онлайн-режиме, регистрация брака в ЗАГСе возможна только в неторжественной обстановке и без присутствия гостей.

Василий Иванов ИА REGNUM Кофейни и небольшие кафе работают навынос

Василий Иванов ИА REGNUM Работа навынос

Василий Иванов ИА REGNUM Покупатели могут взять покупки с собой

Василий Иванов ИА REGNUM Шаурма навынос

Василий Иванов ИА REGNUM Курьеры спешат на помощь

Заведения общественного питания работают только навынос или на доставку. Открыты лишь продуктовые магазины, аптеки и точки, где доля продовольственных товаров и непродовольственных товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента. Ограничения действуют и на алкомаркеты, ассортимент которых состоит из алкогольной продукции более чем на 70 процентов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытый ТК «Москва» в Люблино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Магазин в Люблино. Первый день локдауна в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM ТДК «Тройка» продолжает работу

Василий Иванов ИА REGNUM ТДК «Тройка»

Василий Иванов ИА REGNUM Полупустые ТЦ Москвы

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазины увешаны всевозможными объявлениями

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Непродовольственные магазины работают только на доставку

Кроме того, закрыты салоны красоты, бани и сауны, фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы и библиотеки, химчистки и прачечные.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вход в театры возможен только при наличии QR кода

Василий Иванов ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Маникюрный кабинет в ТЦ «Город». Первый день локдауна в Москве

В соответствии с указом мэра Москвы автосервисы и шиномонтажи также обязаны приостановить свою деятельность. Такое решение вызвало недовольство не только у владельцев бизнеса, но и у автомобилистов. Закрытие шиномотажей во время сезона смены летней резины, по их мнению, может привести лишь к многочисленным авариям на дороге. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, далеко не все организации по ремонту и обслуживанию автомобилей пошли на требования властей, многие работают на свой страх и риск в прежнем режиме.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работающий шиномонтаж в Марьино. Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Работающий автосервис в Кузьминках. Первый день локдауна в Москве

Зато общественного транспорта никакие ограничения не коснулись. Метро работает в штатном режиме, но стоит отметить, что людей в подземке всё же стало значительно меньше. С 8 ноября и до улучшения ситуации с COVID-19 будет приостановлен льготный и бесплатный проезд в общественном транспорте для москвичей из группы риска (старше 60 лет или с хроническими заболеваниями). Блокировка карт не коснётся людей, перенёсших заболевание в последние полгода, а также вакцинированных.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Первый день локдауна в Москве

Василий Иванов ИА REGNUM Пенсионерам отключили социальные карты для проезда в транспорте

В случае невыполнения требований указа предприятия понесут административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей предусмотрен штраф в размере от 50 тысяч до миллиона рублей и приостановка деятельности на срок до 90 дней.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Магазины закрыты

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва в период новых ограничений