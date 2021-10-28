Производство рыбопродуктов для Крыма много десятилетий было и остаётся до сих пор одной из основных отраслей экономики. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одном из крупных керченских предприятий, рыбные консервы которого известны по всей стране.

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Александр Полегенько ИА REGNUM Нанизывание рыбы для приготовления шпрот в масле

Рыбные консервы в Керчи производят вот уже почти полтора века. Первый консервный завод, «Петерса и Жуковского», заработал ещё в 1973 году, а в начале XX века в Керчи действовало 13 консервных заводов — преимущественно небольших кустарных предприятий. Крупнейшим оставался завод «Петерса и Жуковского» — по данным на 1910−1911 год предприятие, на тот момент уже сменившее собственников, ежегодно выпускало до семи тысяч банок консервов из осетрины, бычков, кефали, скумбрии, барабульки и три тысячи банок маринованной сельди, а также 7,5 тыс. овощных и фруктовых консервов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Сушка и жарка рыбы для кильки в томате

Александр Полегенько ИА REGNUM Снятие пробы

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Копчение рыбы

После революции и Гражданской войны, в 1920 году, фабрика была национализирована. И уже советские консервы поставлялись по всей стране и за границу. Так, в 1925 году предприятие получило высокую оценку в Копенгагене, в 1927 году продукция фабрики «Воля труда» была отмечена Гран-при на выставке в Париже.

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех. Укладка рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех. Укладка рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех. Укладка рыбы

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовочный цех. Укладка рыбы

В 1926 году советское правительство выпустило постановление о строительстве в Керчи нового консервного завода — с проектной мощностью 18 млн консервных банок в год. Предприятие построили меньше чем за два года, и уже в августе 1928 года оно заработало. В 1936 году на заводе действовало шесть цехов: консервный, томатный, деликатесный, жестяно-баночный, механический, строительный, было подсобное хозяйство, грибное хозяйство, собственная типография и даже многотиражная газета «Консервщик». В годы Великой Отечественной войны предприятие продолжало работать — в эвакуации в станице Приморск-Ахтарск, а затем в Томской области. Завод выпускал консервы для нужд фронта. В Керчь предприятие вернулось в октябре 1945 года. В 1960-х-70-х годах на предприятии провели две реконструкции.

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

Александр Полегенько ИА REGNUM Наполненные банки закатываются

В постсоветское время Керченский консервный завод переименовали в агропромышленное ЗАО «Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», а в 2003-м — в общество в ограниченной ответственностью «Южная мануфактура «Пролив». Несмотря на все перемены, предприятие остаётся крупным производителем консервной продукции.

Александр Полегенько ИА REGNUM После наклейки этикетки банки складываются в коробки и отправляются на склад

Александр Полегенько ИА REGNUM После наклейки этикетки банки складываются в коробки и отправляются на склад