Кильки желаете? Как производят рыбные консервы в Крыму — фоторепортаж
Производство рыбопродуктов для Крыма много десятилетий было и остаётся до сих пор одной из основных отраслей экономики. Корреспондент ИА REGNUM побывал на одном из крупных керченских предприятий, рыбные консервы которого известны по всей стране.
Рыбные консервы в Керчи производят вот уже почти полтора века. Первый консервный завод, «Петерса и Жуковского», заработал ещё в 1973 году, а в начале XX века в Керчи действовало 13 консервных заводов — преимущественно небольших кустарных предприятий. Крупнейшим оставался завод «Петерса и Жуковского» — по данным на 1910−1911 год предприятие, на тот момент уже сменившее собственников, ежегодно выпускало до семи тысяч банок консервов из осетрины, бычков, кефали, скумбрии, барабульки и три тысячи банок маринованной сельди, а также 7,5 тыс. овощных и фруктовых консервов.
После революции и Гражданской войны, в 1920 году, фабрика была национализирована. И уже советские консервы поставлялись по всей стране и за границу. Так, в 1925 году предприятие получило высокую оценку в Копенгагене, в 1927 году продукция фабрики «Воля труда» была отмечена Гран-при на выставке в Париже.
В 1926 году советское правительство выпустило постановление о строительстве в Керчи нового консервного завода — с проектной мощностью 18 млн консервных банок в год. Предприятие построили меньше чем за два года, и уже в августе 1928 года оно заработало. В 1936 году на заводе действовало шесть цехов: консервный, томатный, деликатесный, жестяно-баночный, механический, строительный, было подсобное хозяйство, грибное хозяйство, собственная типография и даже многотиражная газета «Консервщик». В годы Великой Отечественной войны предприятие продолжало работать — в эвакуации в станице Приморск-Ахтарск, а затем в Томской области. Завод выпускал консервы для нужд фронта. В Керчь предприятие вернулось в октябре 1945 года. В 1960-х-70-х годах на предприятии провели две реконструкции.
В постсоветское время Керченский консервный завод переименовали в агропромышленное ЗАО «Керченский рыбоконсервный завод «Пролив», а в 2003-м — в общество в ограниченной ответственностью «Южная мануфактура «Пролив». Несмотря на все перемены, предприятие остаётся крупным производителем консервной продукции.