В Москве готовят к открытию станцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Терехово», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Завершается строительство станции Большой кольцевой линии «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Укладка газона рядом со станцией «Терехово»

Станция «Терехово» находится в южной части Мнёвниковской поймы в районе Хорошёво-Мнёвники. Эту территорию сейчас активно развивают: здесь строятся жилые и уникальные спортивные объекты. Станция является частью реализации второго пускового этапа западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью порядка 3,7 км вместе со станцией «Кунцевская.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком по строительству выступил АО «Мосинжпроект». Дизайн «Терехово» выбран в ходе Международного открытого конкурса. Победителем стала архитектурная компания Buromoscow.

Василий Иванов ИА REGNUM Сварочные работы

Василий Иванов ИА REGNUM У входа на станцию «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Строительная площадка

Василий Иванов ИА REGNUM Средства индивидуальной защиты

Василий Иванов ИА REGNUM Инструмент

Василий Иванов ИА REGNUM Строительная площадка

Архитектура и интерьеры станции выполнены в «легком» светлом стиле.

На стенах использованы рельефные панели с текстурой белого бетона, на потолках — панели из сотового алюминия. Реечный белый матовый потолок на платформе создает узор в виде полукруглых кессонов. С помощью технологии цифровой печати по бетону на колоннах создан эффект объемного рельефа с изображением силуэтов человеческих фигур. Станцию украсили светодиодные светильники-кольца, которые распределяют свет в разные стороны. Пол выложен гранитом. Наземные павильоны выполнены в виде остекленного периптера — прямоугольного здания, окруженного колоннадой.

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Наименование станции имеет свой особенный дизайн

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Потолочная отделка

Василий Иванов ИА REGNUM Установка светильников

Василий Иванов ИА REGNUM Работы на станции «Терехово» близятся к завершению

Василий Иванов ИА REGNUM Работы в тоннеле

Василий Иванов ИА REGNUM Работы в тоннеле

Станция сделана трехпролетной, с двухактным тоннелем и боковыми платформами. Два вестибюля станции ведут на территорию Мнёвниковской поймы к перспективной жилой застройке.

Василий Иванов ИА REGNUM Вестибюль станции «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Станция «Терехово»

Василий Иванов ИА REGNUM Турникеты

Василий Иванов ИА REGNUM У турникетов

Василий Иванов ИА REGNUM Арки металлодетектора

Василий Иванов ИА REGNUM Пульт управления эскалатором

Василий Иванов ИА REGNUM На эскалаторе

В среду, 27 октября, стройку с инспекцией посетил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко. Комиссия под его руководством проверила степень соблюдения строителями антиковидных мер. Войстратенко отметил, что подобного рода инспекции составляют часть новых полномочий, переданных его ведомству по распоряжению мэра Сергея Собянина.

Василий Иванов ИА REGNUM Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко

Василий Иванов ИА REGNUM На стройке соблюдаются антиковидные меры

Василий Иванов ИА REGNUM Шкафчики рабочих

Василий Иванов ИА REGNUM Строительный штаб

Василий Иванов ИА REGNUM Карта нового метро

Напомним, проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, а общая длина кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.