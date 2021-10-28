В Москве готовят к открытию станцию Большой кольцевой линии Московского метрополитена «Терехово», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM
Станция «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Завершается строительство станции Большой кольцевой линии «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Укладка газона рядом со станцией «Терехово»

Станция «Терехово» находится в южной части Мнёвниковской поймы в районе Хорошёво-Мнёвники. Эту территорию сейчас активно развивают: здесь строятся жилые и уникальные спортивные объекты. Станция является частью реализации второго пускового этапа западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро протяженностью порядка 3,7 км вместе со станцией «Кунцевская.

Генеральным проектировщиком и подрядчиком по строительству выступил АО «Мосинжпроект». Дизайн «Терехово» выбран в ходе Международного открытого конкурса. Победителем стала архитектурная компания Buromoscow.

Василий Иванов ИА REGNUM
Сварочные работы
Василий Иванов ИА REGNUM
У входа на станцию «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Строительная площадка
Василий Иванов ИА REGNUM
Средства индивидуальной защиты
Василий Иванов ИА REGNUM
Инструмент
Василий Иванов ИА REGNUM
Строительная площадка

Архитектура и интерьеры станции выполнены в «легком» светлом стиле.

На стенах использованы рельефные панели с текстурой белого бетона, на потолках — панели из сотового алюминия. Реечный белый матовый потолок на платформе создает узор в виде полукруглых кессонов. С помощью технологии цифровой печати по бетону на колоннах создан эффект объемного рельефа с изображением силуэтов человеческих фигур. Станцию украсили светодиодные светильники-кольца, которые распределяют свет в разные стороны. Пол выложен гранитом. Наземные павильоны выполнены в виде остекленного периптера — прямоугольного здания, окруженного колоннадой.

Василий Иванов ИА REGNUM
Станция «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Наименование станции имеет свой особенный дизайн
Василий Иванов ИА REGNUM
Станция «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Станция «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Потолочная отделка
Василий Иванов ИА REGNUM
Установка светильников
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы на станции «Терехово» близятся к завершению
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы в тоннеле
Василий Иванов ИА REGNUM
Работы в тоннеле

Станция сделана трехпролетной, с двухактным тоннелем и боковыми платформами. Два вестибюля станции ведут на территорию Мнёвниковской поймы к перспективной жилой застройке.

Василий Иванов ИА REGNUM
Вестибюль станции «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Станция «Терехово»
Василий Иванов ИА REGNUM
Турникеты
Василий Иванов ИА REGNUM
У турникетов
Василий Иванов ИА REGNUM
Арки металлодетектора
Василий Иванов ИА REGNUM
Пульт управления эскалатором
Василий Иванов ИА REGNUM
На эскалаторе

В среду, 27 октября, стройку с инспекцией посетил председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко. Комиссия под его руководством проверила степень соблюдения строителями антиковидных мер. Войстратенко отметил, что подобного рода инспекции составляют часть новых полномочий, переданных его ведомству по распоряжению мэра Сергея Собянина.

Василий Иванов ИА REGNUM
Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко
Василий Иванов ИА REGNUM
На стройке соблюдаются антиковидные меры
Василий Иванов ИА REGNUM
Шкафчики рабочих
Василий Иванов ИА REGNUM
Строительный штаб
Василий Иванов ИА REGNUM
Карта нового метро

Напомним, проект Большого кольца метро является крупнейшим в истории московского метростроения. На БКЛ предполагается строительство 31 станции, а общая длина кольца составит около 70 км. БКЛ соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой линии.