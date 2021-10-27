Ежедневно по всей России бьются рекорды как по заболеваемости, так и по смертности от COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM
«Красная зона»

На Ставрополье ситуация с коронавирусом одна из худших по регионам. За последние сутки выявлено 419 новых случаев заболевания, вылечился 471 человек, скончались 33. Общее количество заболевших — 96 026 человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Досмотр багажа
Денис Абрамов ИА REGNUM
Проверка масочного режима осуществляется сотрудниками полиции
Денис Абрамов ИА REGNUM
Денис Абрамов ИА REGNUM
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пассажиры должны соблюдать масочный режим
Денис Абрамов ИА REGNUM
Санитайзер на железнодорожной станции
Денис Абрамов ИА REGNUM
Санитайзер на железнодорожной станции
Денис Абрамов ИА REGNUM
Сотрудник полиции составляет протокол о нарушении масочного режима
Денис Абрамов ИА REGNUM
Пассажиры должны соблюдать масочный режим
Денис Абрамов ИА REGNUM
Социальная дистанция

Власти региона совместно с федеральными структурами предпринимают все возможные действия для стабилизации ситуации. Транспортная полиция на вокзалах железной дороги проводит профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Ежедневно составляются протоколы о нарушении масочного режима на железнодорожном транспорте.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»

Коечный фонд для пациентов с ковидом задействован практически полностью.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»

«На сегодняшний день коек для нуждающихся в лечении от коронавируса достаточно. В крае развернуто более 4,8 тысячи мест. Из них 71% обеспечены кислородной поддержкой. Сохраняем около 10% свободных коек. Ещё как минимум на 1,5 тысячи мест мы должны иметь запас, чтобы избежать ситуации, когда не будет возможности брать людей в больницу», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»

В связи с возросшими нагрузками на учреждения здравоохранения глава региона поручил сформировать дополнительный резерв медицинского кислорода.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»
Денис Абрамов ИА REGNUM
Работа врачей в «красной зоне»

В «красных зонах» медики продолжают бороться за жизнь каждого пациента и просят всех жителей края в нерабочие дни провести время дома, соблюдать предписанные меры предосторожности и вакцинироваться.

Денис Абрамов ИА REGNUM
Передача продуктов для пациентов в «красную зону»

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина в стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Ставропольском крае эти дни также будут выходными.