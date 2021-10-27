Ежедневно по всей России бьются рекорды как по заболеваемости, так и по смертности от COVID-19.

Денис Абрамов ИА REGNUM «Красная зона»

На Ставрополье ситуация с коронавирусом одна из худших по регионам. За последние сутки выявлено 419 новых случаев заболевания, вылечился 471 человек, скончались 33. Общее количество заболевших — 96 026 человек.

Денис Абрамов ИА REGNUM Досмотр багажа

Денис Абрамов ИА REGNUM Проверка масочного режима осуществляется сотрудниками полиции

Денис Абрамов ИА REGNUM

Денис Абрамов ИА REGNUM

Денис Абрамов ИА REGNUM Пассажиры должны соблюдать масочный режим

Денис Абрамов ИА REGNUM Санитайзер на железнодорожной станции

Денис Абрамов ИА REGNUM Санитайзер на железнодорожной станции

Денис Абрамов ИА REGNUM Сотрудник полиции составляет протокол о нарушении масочного режима

Денис Абрамов ИА REGNUM Пассажиры должны соблюдать масочный режим

Денис Абрамов ИА REGNUM Социальная дистанция

Власти региона совместно с федеральными структурами предпринимают все возможные действия для стабилизации ситуации. Транспортная полиция на вокзалах железной дороги проводит профилактические рейды по соблюдению масочного режима. Ежедневно составляются протоколы о нарушении масочного режима на железнодорожном транспорте.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Коечный фонд для пациентов с ковидом задействован практически полностью.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

«На сегодняшний день коек для нуждающихся в лечении от коронавируса достаточно. В крае развернуто более 4,8 тысячи мест. Из них 71% обеспечены кислородной поддержкой. Сохраняем около 10% свободных коек. Ещё как минимум на 1,5 тысячи мест мы должны иметь запас, чтобы избежать ситуации, когда не будет возможности брать людей в больницу», — заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

В связи с возросшими нагрузками на учреждения здравоохранения глава региона поручил сформировать дополнительный резерв медицинского кислорода.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

В «красных зонах» медики продолжают бороться за жизнь каждого пациента и просят всех жителей края в нерабочие дни провести время дома, соблюдать предписанные меры предосторожности и вакцинироваться.

Денис Абрамов ИА REGNUM Передача продуктов для пациентов в «красную зону»

Напомним, в соответствии с указом президента России Владимира Путина в стране с 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочие дни. В Ставропольском крае эти дни также будут выходными.