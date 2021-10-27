27 октября закрывается навигация 2021 года по Москва-реке коммунального флота Москвы.

Коммунальный флот работает в течение всего года. Основные задачи специализированных судов ГУП «Мосводосток» — сбор плавающего мусора, уничтожение нефтяных пятен и удаление илового осадка. Сбором мусора занимаются специализированные суда-мусоросборщики, которые еженедельно собирают около 20−25 тонн мусора.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM База ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Снятие корабельного флага. Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Как отметил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков: «В этом году собрали около 600 тонн плавающего мусора и убрали порядка 80 загрязнений».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

На базе ГУП «Мосводосток» началась подготовка к навигации 2022 года. Часть судов ставят на зимнюю стоянку, а часть — поднимают на берег. С ними проводят техническое обслуживание и плановый ремонт.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Закрытие речной навигации. ГУП «Мосводосток»

Несколько судов ледокольного типа (до 20 см льда) будут продолжать работать в зимний период на Москве-реке.

Команда судов, которые зимой не плавают, переходит на работу в снегоплавильных пунктах.