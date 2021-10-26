В Москве, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, дни с 28 октября по 7 ноября объявлены нерабочими.

В этот период свою работу приостанавливают заведения общественного питания, организации сферы услуг и торговли, спорта, культуры и развлечений. Власти надеются, что введённые ограничения поспособствуют замедлению роста числа заражений, а также простимулируют население пройти вакцинацию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

На сегодняшний день в Москве пункты вакцинации открыты в торговых центрах и других общественных местах.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в ТЦ «Океания»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Соблюдайте дистанцию»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Океания»

Кроме того, открыты пункты, где жители столицы смогут сдать экспресс-тест на коронавирус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тест в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тест в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Экспресс-тест в ТЦ «Европейский»

С момента объявления о новых ограничениях у пунктов вакцинации снова стали скапливаться люди. Но всё же ажиотажа не наблюдается. В основном очередь растягивается из-за требования соблюдать социальную дистанцию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пункт вакцинации в ТЦ «Европейский»

Мэр Москвы Сергей Собянин уже объявил о росте темпов вакцинации.

26 октября президент России Владимир Путин поручил предоставить гражданам, прошедшим вакцинацию против коронавирусной инфекции, два оплачиваемых выходных дня. Среди провакцинированных москвичей будут разыграны 10 квартир, такое заявление 14 октября сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт вакцинации в ЦУМе