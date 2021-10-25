После объявления ковидных каникул с 30 октября по 7 ноября резко вырос спрос на перелёты по России. Среди популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Крым. Россияне скупили все авиабилеты, даже по завышенным ценам.

При этом Москва уже давно бьёт всевозможные рекорды по числу новых зараженных коронавирусом. Но и в регионах эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Так, в Крыму фиксируют резкий всплеск заболеваемости, ежедневно выявляют уже более 600 инфицированных. В связи с этим в республике, как и по всей стране, ввели новые ограничения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Графская пристань в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь в ковидные времена

В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксёнова, с 25 октября допуск в рестораны, кафе, столовые, бары, фуд-корты, клубы, дискотеки, СПА-салоны, фитнес-центры, театры, библиотеки и музеи возможен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней).

Кроме того, QR-код потребуется при бронировании и заселении в отели и гостиницы. Предприятия общественного питания будут работать до 23 часов, за исключением обслуживания навынос.

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

Александр Полегенько ИА REGNUM Проверка QR-кода в кафе

Александр Полегенько ИА REGNUM Заведения общественного питания работают навынос

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличная торговля в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Уличная торговля в Севастополе

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал «с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности».

Александр Полегенько ИА REGNUM Летняя веранда

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Набережная Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Севастополь

В Севастополе ситуация не лучше: больше 300 заболевших в сутки, в ковидных госпиталях минимальное количество свободных коек — необходимо разорвать цепочки контактов и стабилизировать обстановку, об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В связи с этим в Севастополе в период нерабочих дней будут действовать ещё более жёсткие ограничения.

Александр Полегенько ИА REGNUM Общественный транспорт в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Общественный транспорт в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Санитарная обработка общественного транспорта в Севастополе

Заведения общепита и культурные учреждения будут закрыты полностью, но смогут работать навынос. Свою работу приостановят предприятия, которые осуществляют реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг. В их число входят объекты розничной торговли, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны.

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Торговый центр в Севастополе

Также с 25 октября в республике начинают работу более 70 мобильных групп для осуществления контроля за соблюдением ограничительных мер, а именно — соблюдением социальной дистанции, масочного режима, наличием сертификата о вакцинации или QR-кода. Нарушителей будут наказывать штрафами, сумму которых определит суд.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ночной Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ночной Севастополь

Александр Полегенько ИА REGNUM Ночной Севастополь

На сегодняшний день вакцинация в Крыму проводится в 127 кабинетах вакцинации, работают 68 выездных бригад. В крупных городах работают мобильные пункты вакцинации.

Александр Полегенько ИА REGNUM Вакцинация в торговом центре Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Очередь на вакцинацию в торговом центре Севастополя

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Севастополе

Александр Полегенько ИА REGNUM Мобильный пункт вакцинации в Севастополе

Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.