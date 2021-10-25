А что с ковидом в Крыму?
После объявления ковидных каникул с 30 октября по 7 ноября резко вырос спрос на перелёты по России. Среди популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Крым. Россияне скупили все авиабилеты, даже по завышенным ценам.
При этом Москва уже давно бьёт всевозможные рекорды по числу новых зараженных коронавирусом. Но и в регионах эпидемиологическая ситуация продолжает ухудшаться. Так, в Крыму фиксируют резкий всплеск заболеваемости, ежедневно выявляют уже более 600 инфицированных. В связи с этим в республике, как и по всей стране, ввели новые ограничения.
В соответствии с указом главы Республики Крым Сергея Аксёнова, с 25 октября допуск в рестораны, кафе, столовые, бары, фуд-корты, клубы, дискотеки, СПА-салоны, фитнес-центры, театры, библиотеки и музеи возможен только при наличии QR-кода или сертификата о прохождении вакцинации, справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней).
Кроме того, QR-код потребуется при бронировании и заселении в отели и гостиницы. Предприятия общественного питания будут работать до 23 часов, за исключением обслуживания навынос.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал «с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям, воздержаться в выходные дни от массовых выездов на природу или в другие регионы, отдыха в больших компаниях, сократить контакты и, конечно, соблюдать все необходимые меры эпидемиологической безопасности».
В Севастополе ситуация не лучше: больше 300 заболевших в сутки, в ковидных госпиталях минимальное количество свободных коек — необходимо разорвать цепочки контактов и стабилизировать обстановку, об этом заявил губернатор Михаил Развожаев. В связи с этим в Севастополе в период нерабочих дней будут действовать ещё более жёсткие ограничения.
Заведения общепита и культурные учреждения будут закрыты полностью, но смогут работать навынос. Свою работу приостановят предприятия, которые осуществляют реализацию товаров, выполнение работ и оказание услуг. В их число входят объекты розничной торговли, салоны красоты, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны.
Также с 25 октября в республике начинают работу более 70 мобильных групп для осуществления контроля за соблюдением ограничительных мер, а именно — соблюдением социальной дистанции, масочного режима, наличием сертификата о вакцинации или QR-кода. Нарушителей будут наказывать штрафами, сумму которых определит суд.
На сегодняшний день вакцинация в Крыму проводится в 127 кабинетах вакцинации, работают 68 выездных бригад. В крупных городах работают мобильные пункты вакцинации.
Напомним, из-за сложной ситуации с коронавирусом президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы с 30 октября по 7 ноября включительно.