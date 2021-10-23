На полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном завершилась активная фаза учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». В учениях приняли участие 4 тыс. военнослужащих стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и более 500 единиц техники.

Василий Иванов ИА REGNUM Для проведения учений был построен лагерь, в котором расположились войска стран-участниц

Василий Иванов ИА REGNUM План боевых действий

Василий Иванов ИА REGNUM Учения «Взаимодействие 2021»

В ходе учений были отработаны манёвры по блокировке и уничтожению отрядов условного террористического формирования для сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Василий Иванов ИА REGNUM Техника стягивается к точке общего сбора

Василий Иванов ИА REGNUM Войска собираются в указанном месте

Василий Иванов ИА REGNUM Российская техника

Василий Иванов ИА REGNUM Техника ВС Таджикистана

Василий Иванов ИА REGNUM Общее построение

Василий Иванов ИА REGNUM Военные силы Казахстана

По сценарию, ВВС России и Таджикистана во время воздушной разведки местности обнаружили колонны «боевиков», пересекающих границу с Афганистаном. После чего совместными силами группировки КСОР ОДКБ была проведена операция по уничтожению условного противника, а также ликвидации последствий боя и оказания помощи пострадавшим.

Василий Иванов ИА REGNUM На командном пункте

Василий Иванов ИА REGNUM На командном пункте

Василий Иванов ИА REGNUM Начало совместных учений

Василий Иванов ИА REGNUM Штурмовики Су-25 наносят авиаудар

Василий Иванов ИА REGNUM Поле боя

Василий Иванов ИА REGNUM Один из захваченных автомобилей вражеских бандформирований

Василий Иванов ИА REGNUM Огневая точка союзных войск

Василий Иванов ИА REGNUM Танковая атака ВС России

Василий Иванов ИА REGNUM Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поздравил всех участников и отметил особую роль «Взаимодействия 2021»

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Василий Иванов ИА REGNUM Авиация не ослабляет натиск

Василий Иванов ИА REGNUM Параллельный фланговый удар союзной армии Таджикистана

Василий Иванов ИА REGNUM Еще один авиаудар по неприятелю

Василий Иванов ИА REGNUM Остатки боевиков попытались занять населенный пункт, но были окружены и уничтожены силами МВД Таджикистана

Василий Иванов ИА REGNUM Один из боевиков попытался сбежать, но был настигнут спецназом

Василий Иванов ИА REGNUM Бой завершился уничтожением неприятельских бандформирований

Он отметил, что особенностью проведенных на полигоне Харбмайдон манёвров стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения.

Василий Иванов ИА REGNUM Перед церемонией награждения особо отличившихся военнослужащих

Василий Иванов ИА REGNUM Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравляет всех участников с успешным окончанием учений

Василий Иванов ИА REGNUM Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский

Василий Иванов ИА REGNUM Награждение бойцов коалиционных войск

Василий Иванов ИА REGNUM Представленные к наградам

Василий Иванов ИА REGNUM Аплодисменты

С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах прошли учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения.

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный марш возглавил генерал-майор Анатолий Концевой

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный марш

Василий Иванов ИА REGNUM Войска Таджикистана на марше

Василий Иванов ИА REGNUM Военнослужащие Белоруссии

Василий Иванов ИА REGNUM Оркестр

В масштабных учениях приняли участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.