На полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном завершилась активная фаза учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». В учениях приняли участие 4 тыс. военнослужащих стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и более 500 единиц техники.

Василий Иванов ИА REGNUM
Для проведения учений был построен лагерь, в котором расположились войска стран-участниц
Василий Иванов ИА REGNUM
План боевых действий
Василий Иванов ИА REGNUM
Учения «Взаимодействие 2021»

В ходе учений были отработаны манёвры по блокировке и уничтожению отрядов условного террористического формирования для сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.

Василий Иванов ИА REGNUM
Техника стягивается к точке общего сбора
Василий Иванов ИА REGNUM
Войска собираются в указанном месте
Василий Иванов ИА REGNUM
Российская техника
Василий Иванов ИА REGNUM
Техника ВС Таджикистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Общее построение
Василий Иванов ИА REGNUM
Военные силы Казахстана

По сценарию, ВВС России и Таджикистана во время воздушной разведки местности обнаружили колонны «боевиков», пересекающих границу с Афганистаном. После чего совместными силами группировки КСОР ОДКБ была проведена операция по уничтожению условного противника, а также ликвидации последствий боя и оказания помощи пострадавшим.

Василий Иванов ИА REGNUM
На командном пункте
Василий Иванов ИА REGNUM
На командном пункте
Василий Иванов ИА REGNUM
Начало совместных учений
Василий Иванов ИА REGNUM
Штурмовики Су-25 наносят авиаудар
Василий Иванов ИА REGNUM
Поле боя
Василий Иванов ИА REGNUM
Один из захваченных автомобилей вражеских бандформирований
Василий Иванов ИА REGNUM
Огневая точка союзных войск
Василий Иванов ИА REGNUM
Танковая атака ВС России
Василий Иванов ИА REGNUM
Командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин поздравил всех участников и отметил особую роль «Взаимодействия 2021»

«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.

Василий Иванов ИА REGNUM
Авиация не ослабляет натиск
Василий Иванов ИА REGNUM
Параллельный фланговый удар союзной армии Таджикистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Еще один авиаудар по неприятелю
Василий Иванов ИА REGNUM
Остатки боевиков попытались занять населенный пункт, но были окружены и уничтожены силами МВД Таджикистана
Василий Иванов ИА REGNUM
Один из боевиков попытался сбежать, но был настигнут спецназом
Василий Иванов ИА REGNUM
Бой завершился уничтожением неприятельских бандформирований

Он отметил, что особенностью проведенных на полигоне Харбмайдон манёвров стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения.

Василий Иванов ИА REGNUM
Перед церемонией награждения особо отличившихся военнослужащих
Василий Иванов ИА REGNUM
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась поздравляет всех участников с успешным окончанием учений
Василий Иванов ИА REGNUM
Заместитель командующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский
Василий Иванов ИА REGNUM
Награждение бойцов коалиционных войск
Василий Иванов ИА REGNUM
Представленные к наградам
Василий Иванов ИА REGNUM
Аплодисменты

С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах прошли учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения.

Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный марш возглавил генерал-майор Анатолий Концевой
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный марш
Василий Иванов ИА REGNUM
Войска Таджикистана на марше
Василий Иванов ИА REGNUM
Военнослужащие Белоруссии
Василий Иванов ИА REGNUM
Оркестр

В масштабных учениях приняли участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.