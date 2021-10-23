Военные учения ОДКБ — ответ на обострение обстановки в Афганистане
На полигоне Харбмайдон в 20 км от границы с Афганистаном завершилась активная фаза учений «Эшелон», «Поиск» и «Взаимодействие». В учениях приняли участие 4 тыс. военнослужащих стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и более 500 единиц техники.
В ходе учений были отработаны манёвры по блокировке и уничтожению отрядов условного террористического формирования для сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.
По сценарию, ВВС России и Таджикистана во время воздушной разведки местности обнаружили колонны «боевиков», пересекающих границу с Афганистаном. После чего совместными силами группировки КСОР ОДКБ была проведена операция по уничтожению условного противника, а также ликвидации последствий боя и оказания помощи пострадавшим.
«Завершившиеся масштабные учения в Таджикистане с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ стали одной из важнейших ответных мер на резкое обострение обстановки в Афганистане», — заявил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.
Он отметил, что особенностью проведенных на полигоне Харбмайдон манёвров стало применение новейших средств разведки, радиоэлектронной борьбы, связи, материально-технического и медицинского обеспечения.
С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах прошли учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения.
В масштабных учениях приняли участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.