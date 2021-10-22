На полигоне Момирак, вблизи таджикско-афганской границы, прошли совместные учения российских и таджикских подразделений. В ходе учений российско-таджикские войска отработали операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.

Боевая подготовка прошла в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021».

Василий Иванов ИА REGNUM На командном пункте

Василий Иванов ИА REGNUM На командном пункте

Василий Иванов ИА REGNUM Пуск сигнальной ракеты

Василий Иванов ИА REGNUM Командный пункт

Василий Иванов ИА REGNUM Российская военная техника

Василий Иванов ИА REGNUM Боевые машины армии Таджикистана

Василий Иванов ИА REGNUM «Ура!» в честь успешного завершения учебной операции на полигоне Момирак

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный парад

Василий Иванов ИА REGNUM В ходе учения совместными усилиями российских и таджикских войск была отбита массированная атака бандформирований неприятеля

Василий Иванов ИА REGNUM Вооружение и униформа бойцов 201-й вленной базы покрыты специальным камуфляжем

Василий Иванов ИА REGNUM Армия Таджикистана

"Вся совместная боевая подготовка наших войск направлена на локализацию и предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России», — заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Он подчеркнул, что целью учений на полигоне Момирак была отработка совместных действий подразделений 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении.

Василий Иванов ИА REGNUM Заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Евгений Поплавский

Василий Иванов ИА REGNUM Командир горного мотострелкового батальона Николай Пузиков

Василий Иванов ИА REGNUM Войска собираются для общего построения

Василий Иванов ИА REGNUM Общее построение

Василий Иванов ИА REGNUM Подразделения 201-й российской военной базы и военнослужащие армии Таджикистана готовятся к церемонии вручения наград

Василий Иванов ИА REGNUM Флаги стран-участниц

Василий Иванов ИА REGNUM Учения посетил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо

Василий Иванов ИА REGNUM Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо

«Одним из результатов мероприятий стало достижение нового этапа развития их тактической совместимости и отработки совместных действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе выполнения контртеррористической операции в Сирии», — добавил Поплавский.

«Все бандформирования должны четко понимать, любая попытка пересечения границы — билет в один конец. Все, кто попытается сюда прорваться, здесь и останутся, они будут уничтожены», — заявил генерал.

Василий Иванов ИА REGNUM Генерал-лейтенант Евгений Поплавский приветствует российских солдат

Василий Иванов ИА REGNUM Министр обороны Таджикистана вручает награды российским военнослужащим

Василий Иванов ИА REGNUM С наградой снова в строй

Василий Иванов ИА REGNUM Таджикские военные получали награды от российского военного руководства

Василий Иванов ИА REGNUM Торжественный парад

Василий Иванов ИА REGNUM Марш бойцов 201-й военной базы Вооруженных сил России

Василий Иванов ИА REGNUM Марш бойцов 201-й военной базы Вооруженных сил России

Василий Иванов ИА REGNUM Российские военные возвращаются на 201-ю базу

По легенде, пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, осуществляющих разведку вдоль границ, обнаружили наступление вглубь территории Таджикистана незаконных вооруженных формирований. После чего российские и таджикские подразделения открыли огонь по боевикам при поддержке авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Василий Иванов ИА REGNUM План операции

Василий Иванов ИА REGNUM База союзных сил

Василий Иванов ИА REGNUM На полигоне Момирак прошли совместные учения российских и таджикских вооруженных сил

Василий Иванов ИА REGNUM Огневая точка союзных войск

Василий Иванов ИА REGNUM Фланговый удар союзников

Василий Иванов ИА REGNUM Бой на Момираке

Мотострелков поддержала огнем совместная артиллерийская группировка в составе самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град».

Василий Иванов ИА REGNUM Установка «Град» ведет огонь

Василий Иванов ИА REGNUM Батарея минометов

Василий Иванов ИА REGNUM Учения «Взаимодействие-2021»

Василий Иванов ИА REGNUM Тактическое отступление

Шквальным огнем таджикские мотострелковые подразделения и танковая рота совместно с мотострелковой ротой 201-й военной базы вынудили отойти бандформирования с занимаемых рубежей.

Василий Иванов ИА REGNUM Противник несет серьезные потери

Василий Иванов ИА REGNUM Бой завершился уничтожением вторгшихся бандформирований

Василий Иванов ИА REGNUM После боя

Василий Иванов ИА REGNUM Войска покидают поле боя

Василий Иванов ИА REGNUM Техника отходит на место общего сбора

С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах проходят учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения. В масштабных учениях принимают участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.