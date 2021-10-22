«Любая попытка пересечения границы – билет в один конец» — МО РФ
На полигоне Момирак, вблизи таджикско-афганской границы, прошли совместные учения российских и таджикских подразделений. В ходе учений российско-таджикские войска отработали операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.
Боевая подготовка прошла в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021».
"Вся совместная боевая подготовка наших войск направлена на локализацию и предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России», — заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.
Он подчеркнул, что целью учений на полигоне Момирак была отработка совместных действий подразделений 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении.
«Одним из результатов мероприятий стало достижение нового этапа развития их тактической совместимости и отработки совместных действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе выполнения контртеррористической операции в Сирии», — добавил Поплавский.
«Все бандформирования должны четко понимать, любая попытка пересечения границы — билет в один конец. Все, кто попытается сюда прорваться, здесь и останутся, они будут уничтожены», — заявил генерал.
По легенде, пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, осуществляющих разведку вдоль границ, обнаружили наступление вглубь территории Таджикистана незаконных вооруженных формирований. После чего российские и таджикские подразделения открыли огонь по боевикам при поддержке авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24.
Мотострелков поддержала огнем совместная артиллерийская группировка в составе самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град».
Шквальным огнем таджикские мотострелковые подразделения и танковая рота совместно с мотострелковой ротой 201-й военной базы вынудили отойти бандформирования с занимаемых рубежей.
С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах проходят учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения. В масштабных учениях принимают участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.