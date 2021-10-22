На полигоне Момирак, вблизи таджикско-афганской границы, прошли совместные учения российских и таджикских подразделений. В ходе учений российско-таджикские войска отработали операции по локализации приграничного вооруженного конфликта в Центрально-Азиатском регионе.

Боевая подготовка прошла в рамках совместного учения с Коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Взаимодействие-2021».

Василий Иванов ИА REGNUM
На командном пункте
Василий Иванов ИА REGNUM
На командном пункте
Василий Иванов ИА REGNUM
Пуск сигнальной ракеты
Василий Иванов ИА REGNUM
Командный пункт
Василий Иванов ИА REGNUM
Российская военная техника
Василий Иванов ИА REGNUM
Боевые машины армии Таджикистана
Василий Иванов ИА REGNUM
«Ура!» в честь успешного завершения учебной операции на полигоне Момирак
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный парад
Василий Иванов ИА REGNUM
В ходе учения совместными усилиями российских и таджикских войск была отбита массированная атака бандформирований неприятеля
Василий Иванов ИА REGNUM
Вооружение и униформа бойцов 201-й вленной базы покрыты специальным камуфляжем
Василий Иванов ИА REGNUM
Армия Таджикистана

"Вся совместная боевая подготовка наших войск направлена на локализацию и предотвращение угроз, которые могут возникнуть за пределами Таджикистана или России», — заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

Он подчеркнул, что целью учений на полигоне Момирак была отработка совместных действий подразделений 201-й военной базы и вооруженных сил Таджикистана для отражения возможной агрессии на Кулябском направлении.

Василий Иванов ИА REGNUM
Заместитель командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенант Евгений Поплавский
Василий Иванов ИА REGNUM
Командир горного мотострелкового батальона Николай Пузиков
Василий Иванов ИА REGNUM
Войска собираются для общего построения
Василий Иванов ИА REGNUM
Общее построение
Василий Иванов ИА REGNUM
Подразделения 201-й российской военной базы и военнослужащие армии Таджикистана готовятся к церемонии вручения наград
Василий Иванов ИА REGNUM
Флаги стран-участниц
Василий Иванов ИА REGNUM
Учения посетил министр обороны Таджикистана Шерали Мирзо
Василий Иванов ИА REGNUM
Министр обороны Таджикистана генерал-полковник Шерали Мирзо

«Одним из результатов мероприятий стало достижение нового этапа развития их тактической совместимости и отработки совместных действий в сложных условиях горно-пустынной местности. Кроме того, российские военнослужащие поделились своим боевым опытом, полученным в ходе выполнения контртеррористической операции в Сирии», — добавил Поплавский.

«Все бандформирования должны четко понимать, любая попытка пересечения границы — билет в один конец. Все, кто попытается сюда прорваться, здесь и останутся, они будут уничтожены», — заявил генерал.

Василий Иванов ИА REGNUM
Генерал-лейтенант Евгений Поплавский приветствует российских солдат
Василий Иванов ИА REGNUM
Министр обороны Таджикистана вручает награды российским военнослужащим
Василий Иванов ИА REGNUM
С наградой снова в строй
Василий Иванов ИА REGNUM
Таджикские военные получали награды от российского военного руководства
Василий Иванов ИА REGNUM
Торжественный парад
Василий Иванов ИА REGNUM
Марш бойцов 201-й военной базы Вооруженных сил России
Василий Иванов ИА REGNUM
Марш бойцов 201-й военной базы Вооруженных сил России
Василий Иванов ИА REGNUM
Российские военные возвращаются на 201-ю базу

По легенде, пара самолетов Л-39 ВВС Таджикистана, осуществляющих разведку вдоль границ, обнаружили наступление вглубь территории Таджикистана незаконных вооруженных формирований. После чего российские и таджикские подразделения открыли огонь по боевикам при поддержке авиации в составе транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24.

Василий Иванов ИА REGNUM
План операции
Василий Иванов ИА REGNUM
База союзных сил
Василий Иванов ИА REGNUM
На полигоне Момирак прошли совместные учения российских и таджикских вооруженных сил
Василий Иванов ИА REGNUM
Огневая точка союзных войск
Василий Иванов ИА REGNUM
Фланговый удар союзников
Василий Иванов ИА REGNUM
Бой на Момираке

Мотострелков поддержала огнем совместная артиллерийская группировка в составе самоходных гаубиц «Гвоздика» и реактивных систем залпового огня «Град».

Василий Иванов ИА REGNUM
Установка «Град» ведет огонь
Василий Иванов ИА REGNUM
Батарея минометов
Василий Иванов ИА REGNUM
Учения «Взаимодействие-2021»
Василий Иванов ИА REGNUM
Тактическое отступление

Шквальным огнем таджикские мотострелковые подразделения и танковая рота совместно с мотострелковой ротой 201-й военной базы вынудили отойти бандформирования с занимаемых рубежей.

Василий Иванов ИА REGNUM
Противник несет серьезные потери
Василий Иванов ИА REGNUM
Бой завершился уничтожением вторгшихся бандформирований
Василий Иванов ИА REGNUM
После боя
Василий Иванов ИА REGNUM
Войска покидают поле боя
Василий Иванов ИА REGNUM
Техника отходит на место общего сбора

С 18 по 23 октября в Таджикистане сразу на трех полигонах проходят учения ОДКБ: «Поиск-2021» — учение разведки стран ОДКБ, «Взаимодействие-2021» — сил оперативного реагирования, «Эшелон-2021» — подразделений материально-технического обеспечения. В масштабных учениях принимают участие вооруженные силы Российской Федерации, Таджикистана, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана, а также оперативная группа военнослужащих из Республики Армения.