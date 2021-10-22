В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Крузенштерн. Вокруг света». Это международный выставочный проект, посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна и 215-летию завершения первой русской кругосветной экспедиции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александр Прищепов — потомок И. Ф.Крузенштерна

Иван Федорович Крузенштерн — мореплаватель, учёный, один из учредителей Русского географического общества, человек, совершивший первое русское кругосветное плавание. Экспедиция 1803−1806 годов под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» расширила горизонты российской науки во многих областях знания — гидрологии и гидрографии, картографии, биологии и этнографии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Корабли «Нева» и «Надежда»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Центральную часть экспозиции занимают предметы, являющиеся памятниками первой русской кругосветной экспедиции, среди которых — предметы этнографического собрания народов Русской Америки (алеутская погремушка, охотничий головной убор кадьякцев, боевые шлемы тлинкитов и другие), а также посольские дары императору Японии: костяная ваза и сабля в ножнах, книга «Руководство к познанию японского языка, сочиненная Николаем Рязановым» и рукопись «Канкай ибун», содержащая записи допросов японских моряков, оказавшись в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращённых в Японию.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Макет корабля «Нева»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маска белого медведя. На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Погремушка

Одним из ключевых экспонатов раздела является «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803—1806 годах на пушечном шлюпе «Надежда» капитана И. Ф. Крузенштерна и «Атлас Южного моря». Впервые представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии Г. И. Лангсдорфом во время кругосветной экспедиции. На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны, на которой планируется проводить мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также другие занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Шлюп «Надежда» 1803

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Крузенштерн. Вокруг света»

В выставочном проекте совместно с Историческим музеем участвовали 15 участников из России и Европы. Выставка открыта с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года в главном здании Исторического музея по адресу Красная площадь, дом 1.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полагаясь на надежду

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Морские узлы