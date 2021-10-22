«Крузенштерн. Вокруг света» — фоторепортаж
В Государственном историческом музее в Москве открылась выставка «Крузенштерн. Вокруг света». Это международный выставочный проект, посвященный 250-летию со дня рождения Ивана Федоровича Крузенштерна и 215-летию завершения первой русской кругосветной экспедиции.
Иван Федорович Крузенштерн — мореплаватель, учёный, один из учредителей Русского географического общества, человек, совершивший первое русское кругосветное плавание. Экспедиция 1803−1806 годов под командованием И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского на кораблях «Надежда» и «Нева» расширила горизонты российской науки во многих областях знания — гидрологии и гидрографии, картографии, биологии и этнографии.
Центральную часть экспозиции занимают предметы, являющиеся памятниками первой русской кругосветной экспедиции, среди которых — предметы этнографического собрания народов Русской Америки (алеутская погремушка, охотничий головной убор кадьякцев, боевые шлемы тлинкитов и другие), а также посольские дары императору Японии: костяная ваза и сабля в ножнах, книга «Руководство к познанию японского языка, сочиненная Николаем Рязановым» и рукопись «Канкай ибун», содержащая записи допросов японских моряков, оказавшись в Российской империи в результате кораблекрушения и возвращённых в Японию.
Одним из ключевых экспонатов раздела является «Атлас карт и рисунков к путешествию вокруг света в 1803—1806 годах на пушечном шлюпе «Надежда» капитана И. Ф. Крузенштерна и «Атлас Южного моря». Впервые представлены предметы из уникальной коллекции рыб, собранных в Японии Г. И. Лангсдорфом во время кругосветной экспедиции. На втором ярусе экспозиции расположены две интерактивные детские зоны, на которой планируется проводить мастер-классы по вязанию морских узлов и навигации, а также другие занятия о жизни на корабле и питании участников кругосветного плавания.
В выставочном проекте совместно с Историческим музеем участвовали 15 участников из России и Европы. Выставка открыта с 22 октября 2021 года по 14 февраля 2022 года в главном здании Исторического музея по адресу Красная площадь, дом 1.