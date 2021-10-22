Санкт-петербургский СКА одержало победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.

Дарья Драй ИА REGNUM Команда «Куньлунь Ред Стар» перед началом матча с командой СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос и игрок команды СКА Евгений Кетов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Алекс Рич и вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Алекс Рич и вратарь команды СКА Ларс Юханссон

Дарья Драй ИА REGNUM Skasisters

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»

В составе СКА по дублю оформили нападающие Линден Вей и Йоонас Кемппайнен. Ещё по шайбе забросили защитник Даниил Пыленков и форварды Никита Гусев и Иван Морозов.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Кори Кейн

Дарья Драй ИА REGNUM Skasister

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Данила Моисеев

Шведский вратарь СКА Ларс Юханссон сыграл «на ноль», отразив все 18 бросков по своим воротам.

Дарья Драй ИА REGNUM Вратарь команды СКА Ларс Юханссон и игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Тайлер Вон

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен и игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб СКА радуется победе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»

На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 31 очко. «Куньлунь» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 12 очками.