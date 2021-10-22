СКА разгромил «Куньлунь», забросив семь безответных шайб
22 октября 2021
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Санкт-петербургский СКА одержало победу над китайским «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:0.
Дарья Драй ИА REGNUM
Команда «Куньлунь Ред Стар» перед началом матча с командой СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос и игрок команды СКА Евгений Кетов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Алекс Рич и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Алекс Рич и вратарь команды СКА Ларс Юханссон
Дарья Драй ИА REGNUM
Skasisters
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»
В составе СКА по дублю оформили нападающие Линден Вей и Йоонас Кемппайнен. Ещё по шайбе забросили защитник Даниил Пыленков и форварды Никита Гусев и Иван Морозов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанат команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Кори Кейн
Дарья Драй ИА REGNUM
Skasister
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Данила Моисеев
Шведский вратарь СКА Ларс Юханссон сыграл «на ноль», отразив все 18 бросков по своим воротам.
Дарья Драй ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Ларс Юханссон и игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Тайлер Вон
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен и игрок команды «Куньлунь Ред Стар» Джейк Челиос
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки СКА радуются забитой шайбе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб СКА радуется победе в матче против команды «Куньлунь Ред Стар»
На сегодняшний день СКА занимает первое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 31 очко. «Куньлунь» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 12 очками.