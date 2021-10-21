11 ноября 2021 года исполнится 200 лет со дня рождения великого русского писателя Федора Михайловича Достоевского. В честь этого знакового события Российская Государственная Библиотека открыла выставку «Пророк нового времени» в отделе рукописей в Румянцевском зале Дома Пашкова.

Попасть на выставку можно бесплатно по читательскому билету Российской Государственной Библиотеки.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Памятник Федору Михайловичу Достоевскому. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Румянцевский зал Дома Пашкова. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Посетители выставки

Один из основных экспонатов, представленных на выставке, — Евангелие, принадлежащее Федору Достоевскому. Это Евангелие было ему подарено в 1850 году женами декабристов в Тобольске и находилось с ним до самой смерти. В день смерти Федор Михайлович попросил свою жену Анну Григорьевну прочесть ему отрывок из Евангелия от Матфея. После Анна Григорьевна сделала отметку на этой странице.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Евангелие Достоевского открыто на месте, которое читали ему в день его смерти. Закладка, изготовленная Анной Григорьевной, женой Достоевского

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Фотография Федора Михайловича Достоевского. 1870

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Черновой автограф романа «Бесы»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Черновой автограф романа «Подросток»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Книга для записи рождений, браков и смерти Сретенского со́рока церкви св. апостолов Петра и Павла

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Среди других экспонатов — документы судебного дела Достоевского, как участника кружка Петрашевского, «Книга для записи и рождений и смертей Сретенского сорока церквей святых апостолов Петра и Павла», в которой есть запись о рождении Федора Михайловича, а также письма родителей и его жены, черновые автографы романов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Анна Евгеньевна Родионова, куратор выставки

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Выставка, посвященная 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Российская Государственная библиотека

Выставка проходит в в Румянцевском зале Дома Пашкова Российской государственной библиотеки и продлится до 30 ноября 2021 года.