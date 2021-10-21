Почему юг России может уйти на карантин раньше? — фоторепортаж
Смертность от COVID-19 в регионах России ставит рекорды, в связи с чем могут ввести новые антиковидные ограничения. В Москве и Московской области период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. Что ждёт юг России?
19 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением ряда мер по нормализации эпидемиологической ситуации. В том числе «ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года».
Наряду с этим, по ее словам, необходимо введение допуска вакцинированных граждан или переболевших коронавирусом на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Также правительство рекомендует регионам России незамедлительно «принять меры по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицу только в случае крайней необходимости».
Работодателей, в свою очередь, просят перевести на дистанционный режим невакцинированных и непереболевших ковидом сотрудников старше 60 лет не менее чем на месяц (при условии, что они пройдут вакцинацию, если не имеют противопоказаний).
На Ставрополье уже внедрена система посещения общественных мест по предъявлению QR-кода: в музеи, театры, библиотеки, кинотеатры, в места общественного питания не пускают посетителей без QR-кода и маски. Многие жители Ставрополя пренебрегают ношением масок, не соблюдают дистанцию и не пользуются дезинфицирующими средствами. Тем временем Ставрополье ставит рекорды по числу жертв, а очередь на ПЦР-тестирование не становится меньше. Пенсионеры игнорируют рекомендацию сидеть дома, но соблюдают масочный режим.
Темпы вакцинации на Ставрополье опять набирают обороты, тем не менее в крае планируют ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий специалистов, которые работают с большим количеством людей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В соседнем Южном федеральном округе, по данным Роспотребнадзора, число подтвержденных инфицированных растет. Показатель заболевших на сто тысяч населения более трех с половиной тысяч людей. Среди них 35,9% — от 18 до 45 лет, 26,8% от 46 до 65 лет, 12,3% в возрасте от 66 до 79 лет, 6,3% старше 80 лет и 18,7% дети.
Ранее на заседании оперштаба в Ростовской области главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев выступил с пакетом антиковидных мер и предложил школьников обязать носить маски в классах и на переменах.
Также планируются ограничения для посещения театров, домов культуры, кинотеатров, гостиниц, спортивных мероприятий, ТРЦ. Будут необходимы QR-коды, свежие ПЦР-тесты или документы, подтверждающие перенесенный ковид в течение последних шести месяцев.
Людей, которые уезжают из области более чем на три дня, могут обязать по возвращении проходить ПЦР-тестирование и находиться на сомоизоляции в течение трех дней.
Сигналом для введения ограничений в Роспотребнадзоре считают рост заболеваемости людей старше шестидесяти пяти лет.
Тем временем в России не снижается суточная смертность. Именно с этим связано решение объявить в стране нерабочие дни. После 7 ноября регионам предлагается открыть отрасли экономики с использованием QR-кодов при посещении.