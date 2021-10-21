Смертность от COVID-19 в регионах России ставит рекорды, в связи с чем могут ввести новые антиковидные ограничения. В Москве и Московской области период с 28 октября по 7 ноября объявлен нерабочими днями. Что ждёт юг России?

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в г. Ростове-на-Дону

19 октября вице-премьер Татьяна Голикова выступила с предложением ряда мер по нормализации эпидемиологической ситуации. В том числе «ввести на всей территории Российской Федерации с 30 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года включительно нерабочие дни. При этом для регионов со сложной эпидемиологической ситуацией предусмотреть возможность введения нерабочих дней уже с этой субботы, 23 октября 2021 года».

Александр Погожев ИА REGNUM Водитель трамвая в Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Общественный транспорт в г. Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Пассажир в общественном транспорте г. Ростова-на-Дону

Наряду с этим, по ее словам, необходимо введение допуска вакцинированных граждан или переболевших коронавирусом на отдельные объекты при предъявлении QR-кода. Также правительство рекомендует регионам России незамедлительно «принять меры по неработающим и невакцинированным пенсионерам с просьбой о нахождении дома на самоизоляции и выходе на улицу только в случае крайней необходимости».

Александр Погожев ИА REGNUM Река Дон, вид на набережную, откуда отправляются прогулочные теплоходы

Александр Погожев ИА REGNUM Доставщик еды, г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Женщина-пенсионер торгует цветами, которые вырастила в своем палисаднике в г. Ростове-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Пенсионеры ожидают трамвай, г. Ростов-на-Дону

Александр Погожев ИА REGNUM Разбитое стекло в кафе автовокзала, г. Ростов-на-Дону

Работодателей, в свою очередь, просят перевести на дистанционный режим невакцинированных и непереболевших ковидом сотрудников старше 60 лет не менее чем на месяц (при условии, что они пройдут вакцинацию, если не имеют противопоказаний).

Александр Погожев ИА REGNUM На всех дверях в местах массового скопления людей приклеены листы с оповещением о необходимости соблюдения необходимых мер во время пандемии

На Ставрополье уже внедрена система посещения общественных мест по предъявлению QR-кода: в музеи, театры, библиотеки, кинотеатры, в места общественного питания не пускают посетителей без QR-кода и маски. Многие жители Ставрополя пренебрегают ношением масок, не соблюдают дистанцию и не пользуются дезинфицирующими средствами. Тем временем Ставрополье ставит рекорды по числу жертв, а очередь на ПЦР-тестирование не становится меньше. Пенсионеры игнорируют рекомендацию сидеть дома, но соблюдают масочный режим.

Александр Погожев ИА REGNUM Очередь на ПЦР-тест

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в Театр драмы им. М. Ю. Лермонтова

Александр Погожев ИА REGNUM Жители города Ставрополя любуются фотовыставкой под открытым небом. Масочный режим

Темпы вакцинации на Ставрополье опять набирают обороты, тем не менее в крае планируют ввести обязательную вакцинацию для отдельных категорий специалистов, которые работают с большим количеством людей. Об этом на своей странице в Instagram сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Александр Погожев ИА REGNUM Вход в Ставропольский музей им. Прозрителева и Праве возможен только по QR-коду

В соседнем Южном федеральном округе, по данным Роспотребнадзора, число подтвержденных инфицированных растет. Показатель заболевших на сто тысяч населения более трех с половиной тысяч людей. Среди них 35,9% — от 18 до 45 лет, 26,8% от 46 до 65 лет, 12,3% в возрасте от 66 до 79 лет, 6,3% старше 80 лет и 18,7% дети.

Александр Погожев ИА REGNUM Уличная торговля возле торгового центра

Ранее на заседании оперштаба в Ростовской области главный санитарный врач Дона Евгений Ковалев выступил с пакетом антиковидных мер и предложил школьников обязать носить маски в классах и на переменах.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Диагностический центр, г. Ставрополь

Также планируются ограничения для посещения театров, домов культуры, кинотеатров, гостиниц, спортивных мероприятий, ТРЦ. Будут необходимы QR-коды, свежие ПЦР-тесты или документы, подтверждающие перенесенный ковид в течение последних шести месяцев.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Соблюдение масочного режима в общественном транспорте г. Ставрополя

Людей, которые уезжают из области более чем на три дня, могут обязать по возвращении проходить ПЦР-тестирование и находиться на сомоизоляции в течение трех дней.

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ставрополе

Александр Погожев ИА REGNUM Масочный режим в Ставрополе

Сигналом для введения ограничений в Роспотребнадзоре считают рост заболеваемости людей старше шестидесяти пяти лет.

Александр Погожев ИА REGNUM Гостиница «Интурист» в г. Ставрополе

Тем временем в России не снижается суточная смертность. Именно с этим связано решение объявить в стране нерабочие дни. После 7 ноября регионам предлагается открыть отрасли экономики с использованием QR-кодов при посещении.