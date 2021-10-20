Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week — в Москве
В Музее Москвы открылась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году, по сообщениям организаторов, среди участников числятся более 70 дизайнеров из России и других стран.
Событие открылось показом работ финалистов конкурса «Код моды». Продолжили показ выпускники Online-Академии брендинга и дизайна Metrics, которые продемонстрировали коллекции четырех брендов.
Несмотря на формат COVID-free, мероприятие посетило большое число гостей. Согласно постановлениям правительства Москвы, антиковидные меры были соблюдены.
В MBFW Russia также примут участие модельеры из других стран, в их числе Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба — Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль). Все иностранные участники покажут свои шоу онлайн.
Одно из центральных событий недели моды — ретроспективный показ модного дома Slava Zaitsev на тему традиций народного костюма в современной моде.
MBFW продлится до 23 октября. Во время работы мероприятия в Музее Москвы или онлайн можно будет посмотреть показы таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Elena Souproun.