В Музее Москвы открылась неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week (MBFW) Russia, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В этом году, по сообщениям организаторов, среди участников числятся более 70 дизайнеров из России и других стран.

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-волл Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд Mercedes-Benz

Событие открылось показом работ финалистов конкурса «Код моды». Продолжили показ выпускники Online-Академии брендинга и дизайна Metrics, которые продемонстрировали коллекции четырех брендов.

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Катя Асламова на Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Несмотря на формат COVID-free, мероприятие посетило большое число гостей. Согласно постановлениям правительства Москвы, антиковидные меры были соблюдены.

Василий Иванов ИА REGNUM В этом году Mercedes-Benz Fashion Week объявили о формате COVID-free

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM В перерыве между показами

Василий Иванов ИА REGNUM Гости показа

Василий Иванов ИА REGNUM Перед показом

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

В MBFW Russia также примут участие модельеры из других стран, в их числе Kyle Ho, Christoph Ritter Studio (оба — Великобритания), Juan De La Paz (Боливия), Cute-Saint (Нигерия), Valentins (Израиль). Все иностранные участники покажут свои шоу онлайн.

Василий Иванов ИА REGNUM Гости наблюдают за показом

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Показ Seyana

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Одно из центральных событий недели моды — ретроспективный показ модного дома Slava Zaitsev на тему традиций народного костюма в современной моде.

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Mercedes-Benz Fashion Week 2021

MBFW продлится до 23 октября. Во время работы мероприятия в Музее Москвы или онлайн можно будет посмотреть показы таких российских дизайнеров, как Rogov, Masha Tsigal, Za_Za, Yana Besfamilnaya, Nastya Nekrasova, Sasha Gapanovich, K/Titova, Innominate, Elena Souproun.