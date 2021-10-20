Произведения итальянских мастеров показывают в Москве. Коллекция Джанни Маттиоли, собранная в период с 1943 по 1953 год, расположилась в залах постоянной экспозиции Галереи искусств стран Европы и Америки XIX—XX веков.

Миланский коллекционер Джанни Маттиоли считал искусство способным сделать человеческое существо «более человеком и менее зверем». Его коллекция итальянского искусства XX века включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Баллы, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910—1921 годах. С помощью своего собрания Маттиоли стремился продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

«Моя цель состоит в дальнейшем отборе итальянских работ, а также в их дополнении корпусом зарубежных произведений, с тем чтобы создать небольшую частную галерею — открытую, однако, для любого, кто интересуется искусством, — где были бы представлены основные европейские течения, начиная от импрессионизма и далее, которая стала бы свидетельством искусства, рождённого в те времена, когда мне довелось жить», — говорил Джанни Маттиоли.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Футуристы в начале XX века отправились покорять Париж, который являлся столицей европейской художественной жизни и арт-рынка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Елена Степкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Фрагмент картины

ГМИИ имени Пушкина предоставил возможность жителям и гостям столицы посмотреть итальянское искусство, которого мало в российских собраниях. Выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм» демонстрирует творческой диалог итальянского авангарда с передовыми течениями в европейском искусстве рубежа XIX — XX веков. Динамизм футуризма придает экспозиции определенный импульс, вследствие чего она открывается в необычном направлении.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картины постоянной экспозиции пересекаются с картинами из коллекции Джанни Маттиоли

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Свободное искусство. Итальянский футуризм» из коллекции Джанни Маттиоли

Коллекция Джанни Маттиоли путешествует по музеям мира и побывала во Флоренции, в Киото, в Венеции, а в России из Государственного Русского музея Санкт Петербурга приехала в Москву. Выставка продлится до 16 января, и коллекция вернётся в Италию и войдёт в постоянную экспозицию музея Брера Модерн, отдела современного искусства Пинакотеки Брера в Милане.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Эдгар Дега. Танцовщицы в голубом. Около 1898

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Джино Северини. Голубая танцовщица. 1912

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Работы Поля Сезанна

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Постоянная экспозиция

Выставка проходит под патронатом и при поддержке посольства Италии в Москве совместно с Итальянскими институтами культуры в Москве и Санкт-Петербурге в рамках мероприятий перекрестного года сотрудничества музеев Италии и России.