Свободное искусство по-итальянски — в Москве
Произведения итальянских мастеров показывают в Москве. Коллекция Джанни Маттиоли, собранная в период с 1943 по 1953 год, расположилась в залах постоянной экспозиции Галереи искусств стран Европы и Америки
Миланский коллекционер Джанни Маттиоли считал искусство способным сделать человеческое существо «более человеком и менее зверем». Его коллекция итальянского искусства XX века включает произведения Умберто Боччони, Джакомо Баллы, Карло Карра, Джино Северини, Луиджи Руссоло, Арденго Соффичи, Оттоне Розаи, Фортунато Деперо, Марио Сирони, Амедео Модильяни и Джорджо Моранди, выполненные в 1910—1921 годах. С помощью своего собрания Маттиоли стремился продемонстрировать основополагающее значение футуризма в дальнейшем развитии итальянской живописи и его важную роль на международной художественной сцене в начале XX века.
«Моя цель состоит в дальнейшем отборе итальянских работ, а также в их дополнении корпусом зарубежных произведений, с тем чтобы создать небольшую частную галерею — открытую, однако, для любого, кто интересуется искусством, — где были бы представлены основные европейские течения, начиная от импрессионизма и далее, которая стала бы свидетельством искусства, рождённого в те времена, когда мне довелось жить», — говорил Джанни Маттиоли.
Футуристы в начале XX века отправились покорять Париж, который являлся столицей европейской художественной жизни и арт-рынка.
ГМИИ имени Пушкина предоставил возможность жителям и гостям столицы посмотреть итальянское искусство, которого мало в российских собраниях. Выставка «Свободное искусство. Итальянский футуризм» демонстрирует творческой диалог итальянского авангарда с передовыми течениями в европейском искусстве рубежа XIX — XX веков. Динамизм футуризма придает экспозиции определенный импульс, вследствие чего она открывается в необычном направлении.
Коллекция Джанни Маттиоли путешествует по музеям мира и побывала во Флоренции, в Киото, в Венеции, а в России из Государственного Русского музея Санкт Петербурга приехала в Москву. Выставка продлится до 16 января, и коллекция вернётся в Италию и войдёт в постоянную экспозицию музея Брера Модерн, отдела современного искусства Пинакотеки Брера в Милане.
Выставка проходит под патронатом и при поддержке посольства Италии в Москве совместно с Итальянскими институтами культуры в Москве и Санкт-Петербурге в рамках мероприятий перекрестного года сотрудничества музеев Италии и России.