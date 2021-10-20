В ГМИИ им. А. С. Пушкина большие перемены в постоянной экспозиции картин. Шесть залов первого этажа главного здания музея открылись для зрителей в новом дизайне пространства музея, созданном сценографом и куратором Патриком Уркадом. Залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов XV—XVI веков, а также Фландрии и Голландии XVII века, живописи Рембрандта и его школы — все эти пространства преобразились.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Цель проекта новой экспозиции — вернуть залам свет и пространство в таком виде, как их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в 31 зале ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в 31 зале ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина. 31-й зал

Меняется жизнь — меняется и музей: реэкспозиция залов искусства старых мастеров — попытка переосмыслить и пространство, и произведения, представленные в нем. Эта работа оказалась своего рода интеллектуальным экзерсисом, позволившим хранителям по-новому посмотреть на произведения, которые они изучают и хранят многие годы, задуматься о сущности постоянной экспозиции и о ее драматургии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина. 7-й зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина. 7-й зал

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Новая экспозиция — важный для нас шанс ещё раз напомнить о том, что жизнь не стоит на месте. Она изменяется ежеминутно, ежесекундно, и главное — не упускать ни один из ее моментов, проживать каждый. Не забывать, не сожалеть о прошедшем и смотреть вперёд — это и есть главный посыл наших перемен, отметила директор ГМИИ Марина Лошак.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина Марина Лошак

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

История постоянной экспозиции начинается с 10 ноября 1924 года, когда открылась Картинная галерея Музея изящных искусств. А последние изменения были сделаны в 2006 году. В открывшейся 19 октября 2021 года новой экспозиции есть отсылки к прошлому и одновременно новое видение первого этажа Главного здания музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Классическая французская живопись вернулась в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. В зале камерных временных выставок частично разместилась постоянная экспозиция искусства Германии и Нидерландов XV—XVI веков. Искусство Византии и раннего итальянского Возрождения осталось в прежних залах, но пространство сильно преобразилось.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

В пяти залах итальянской и французской живописи и на главной выставочной оси, а также ещё в нескольких пространствах второго этажа готовится к открытию выставка «Бывают странные сближенья», куратором которой выступит Жан-Юбер Мартен из Франции. Затем в этих залах разместится выставка, посвященная выдающимся русским коллекционерам французской живописи модернизма и произведений русских художников — братьям Михаилу и Ивану Морозовым.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

По завершении этих двух выставок залы станут экспериментальной площадкой, где кураторы будут предлагать свои размышления на темы, связанные с постоянной экспозицией Пушкинского музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Реэкспозиция в главном здании ГМИИ имени А. С. Пушкина

В данный момент ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию «музейного городка». В ближайшие годы откроются депозитарно-реставрационный и выставочный центры, Галерея искусства старых мастеров и т. н. Дом текста. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 000 квадратных метров.