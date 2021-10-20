Реэкспозиция в ГМИИ — фоторепортаж
В ГМИИ им. А. С. Пушкина большие перемены в постоянной экспозиции картин. Шесть залов первого этажа главного здания музея открылись для зрителей в новом дизайне пространства музея, созданном сценографом и куратором Патриком Уркадом. Залы византийского искусства, искусства Германии и Нидерландов
Цель проекта новой экспозиции — вернуть залам свет и пространство в таком виде, как их видели создатели музея: Иван Цветаев и Роман Клейн.
Меняется жизнь — меняется и музей: реэкспозиция залов искусства старых мастеров — попытка переосмыслить и пространство, и произведения, представленные в нем. Эта работа оказалась своего рода интеллектуальным экзерсисом, позволившим хранителям по-новому посмотреть на произведения, которые они изучают и хранят многие годы, задуматься о сущности постоянной экспозиции и о ее драматургии.
Новая экспозиция — важный для нас шанс ещё раз напомнить о том, что жизнь не стоит на месте. Она изменяется ежеминутно, ежесекундно, и главное — не упускать ни один из ее моментов, проживать каждый. Не забывать, не сожалеть о прошедшем и смотреть вперёд — это и есть главный посыл наших перемен, отметила директор ГМИИ Марина Лошак.
История постоянной экспозиции начинается с 10 ноября 1924 года, когда открылась Картинная галерея Музея изящных искусств. А последние изменения были сделаны в 2006 году. В открывшейся 19 октября 2021 года новой экспозиции есть отсылки к прошлому и одновременно новое видение первого этажа Главного здания музея.
Классическая французская живопись вернулась в залы, в которых она демонстрировалась с 1974 по 2006 год. В зале камерных временных выставок частично разместилась постоянная экспозиция искусства Германии и Нидерландов
В пяти залах итальянской и французской живописи и на главной выставочной оси, а также ещё в нескольких пространствах второго этажа готовится к открытию выставка «Бывают странные сближенья», куратором которой выступит Жан-Юбер Мартен из Франции. Затем в этих залах разместится выставка, посвященная выдающимся русским коллекционерам французской живописи модернизма и произведений русских художников — братьям Михаилу и Ивану Морозовым.
По завершении этих двух выставок залы станут экспериментальной площадкой, где кураторы будут предлагать свои размышления на темы, связанные с постоянной экспозицией Пушкинского музея.
В данный момент ведутся активные работы по реконструкции Пушкинского и созданию «музейного городка». В ближайшие годы откроются депозитарно-реставрационный и выставочный центры, Галерея искусства старых мастеров и т. н. Дом текста. К 2027 году территория ГМИИ увеличится более чем вдвое — до 105 000 квадратных метров.