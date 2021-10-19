На крымском полигоне боевой подготовки Опук войска Черноморского флота совместно с подразделениями Южного военного округа (ЮВО) провели учения по высадке морского десанта и обороне побережья.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к учениям

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, в рамках учения подразделения морской пехоты Черноморского флота на БТР-82А под прикрытием авиации и корабельных сил флота произвели высадку из больших десантных кораблей, провели бой за высадку десанта, заняли прибрежный участок и выдвинулись вглубь позиций условного противника.

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка морского десанта

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка морского десанта

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка морского десанта

Александр Полегенько ИА REGNUM Высадка морского десанта

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Обороняющиеся подразделения, в свою очередь применив ракетные и артиллерийские подразделения, осуществили подавление корабельной артиллерии и нанесли удар по десантирующимся подразделениям при их высадке на берег. Кроме того, самолёты Су-34 отработали удары по морским целям.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Командно-штабные учения ЮВО на полигоне Опук в Крыму

Учения проводятся в рамках контрольной проверки войск округа за 2021 учебный год под руководством командующего войсками Южного военного округа генерала армии Александра Дворникова.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа Черноморского флота

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации

В командно-штабных учениях ЮВО участвуют около 8 тыс. военнослужащих и задействовано порядка 350 единиц вооружения и военной техники.

Александр Полегенько ИА REGNUM Работа авиации