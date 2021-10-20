В прошедшие выходные московский ивент-холл «Даниловский» вновь открыл свои двери для всех русскоговорящих ценителей настольных ролевых игр (НРИ). Здесь после года вынужденного затишья из-за бушующей пандемии коронавируса наконец-то прошёл десятый юбилейный «Ролекон» — главный фестиваль страны, посвящённый этому необычному творческому хобби. Корреспондент ИА REGNUM сумел побывать в царстве вечных приключений и порталов в иные миры, а также пообщаться с организаторами и участниками мероприятия.

Василий Иванов ИА REGNUM Входная зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Косплей по вселенной Warhammer Fantasy на «Ролеконе» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM Косплей по вселенной Warhammer Fantasy на «Ролеконе» 2021

За проведение «Ролекона» в 2021 году переживали все так или иначе причастные к миру настольных ролевых игр. Фестиваль мог неоднократно отмениться из-за постоянно ужесточающихся антиковидных мер, но чудо всё же случилось. Более того, юбилейный «Ролекон» смог собрать под одной крышей больше людей, чем когда-либо раньше. Очевидно, что фанаты НРИ очень соскучились по живому общению в эти непростые карантинные времена.

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

«Мы счастливы, что люди всё-таки пришли на юбилейный «Ролекон». Это показатель того, как сильно они устали за прошедшие два года и как сильно хотят собираться вживую. Особенно греет душу тот факт, что из-за карантина общая ситуация с нашим хобби нисколько не испортилась. Что нам не приходится начинать всю работу с самого начала и заново искать ведущих и игроков», — рассказывает Денис Антонов, главный организатор фестиваля. Он также отметил, что в прошлом году руководству «Ролекона» удалось заполнить «Даниловский» различными стендами и развлекательными инициативами лишь на две трети от общей площади ивент-холла. В этом же году помещение было занято полностью — как фанатами настольных ролевых игр, так и различными творцами этого направления.

Василий Иванов ИА REGNUM Вступительная речь Дениса Антонова, организатора «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Вступительная речь Дениса Антонова, организатора «Ролекона»

«На моей памяти это самый масштабный «Ролекон» по количеству участников, напрямую связанных с НРИ. Здесь собрались, наверное, вообще все, кто занимается изданием, разработкой, локализацией или продвижением НРИ. Благодаря им у нас получилась такая познавательная лекционная часть — как в плане всевозможных мастер-классов, так и важных анонсов. За прошедшие дни с этой сцены прозвучало множество новостей, которые определят ближайшее будущее развития ролевого движения в России», — Денис Антонов.

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Среди множества тематических фестивалей «Ролекон» выгодно выделяется своей доступностью — проход на территорию ивент-холла был совершенно бесплатным. Внутри посетителей ожидала развлекательная и лекционная программы, а также возможность лично пообщаться с именитыми разработчиками и издателями. На юбилейный «Ролекон» со своими стендами приехали все крупные «игроки» русскоязычной индустрии: «Студия 101», Hobby World, Silver Hoof Games, Ex Nihilum Publishing, «Рыжий Библиотекарь», Студия «Пандора Бокс», а также представители многочисленных онлайн-сообществ и вольные творцы.

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

На стендах можно было приобрести интересующую НРИ-продукцию, задать вопросы локализаторам и продавцам, а также разжиться свежими новинками. Так, например, «Студия 101» привезла на «Ролекон» свою авторскую игру «Праздник в Ред-Хуке», а Silver Hoof Games продавали только что напечатанную «Книгу Пепла». И, судя по быстро опустевшим полкам, спрос на них был очень высоким.

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Отдельное место в экосистеме «Ролекона» занимают лавочки с сувенирами и различной сопутствующей продукцией: эксклюзивными игральными костями, детализированными миниатюрами, фишками, карточками, костюмами, сувенирным оружием и всевозможными украшениями ручной работы. Улыбчивые продавцы, чаще всего облачённые в тематические наряды, создавали атмосферу праздника и заманивали проходящих мимо путников полюбоваться их продукцией.

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд с миниатюрами Tesseract prints

Василий Иванов ИА REGNUM Орки от мастерской Fantasy First Legion

«В этом году мы впервые приехали на «Ролекон», ощущения просто невероятные. Оба дня фестиваля к нам активно подходили покупатели. Им недостаточно того, что продаётся в обычных магазинах, им хочется эксклюзива. Например, сделать так, чтобы их персонажи были яркими и узнаваемыми не только в фантазии, но и на игровом столе — здесь-то на помощь и приходим мы», — DiceGuildRu.

«Мы стараемся приезжать на «Ролекон» каждый год. И разница по сравнению с прошлыми фестивалями просто колоссальная — уровень мероприятия очень заметно вырос», — Артель «Напрасный Труд».

Василий Иванов ИА REGNUM Косплей по вселенной Warhammer 40,000

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Однако, несмотря на многообразие представленных стендов и лавочек с эксклюзивными сувенирами, многие люди приезжали на «Ролекон» совсем не за этим. Для огромного числа фанатов НРИ главным событием фестиваля стала масштабная игротека, развернувшаяся на втором этаже «Даниловского». Здесь за десятками просторных столов в течение всех двух дней фестиваля творилась настоящая магия — игроки под чутким руководством опытных ведущих перевоплощались в отважных героев и отправлялись в опасные приключения на поиски богатства и славы.

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Здесь играли как в знаковые для хобби Dungeons & Dragons и Pathfinder, так и в более «редкие» игры: «Тайны Эхосферы», «Ведьмак», «Неизвестные армии», Warhammer Fantasy RolePlay и многие другие. При этом, как оказалось, для многих ведущих мероприятие в таком формате тоже стало первым.

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM Игровая зона «Ролекона»

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

«Я начал играть в НРИ в апреле этого года, а водить только летом. Я ещё совсем свежий ведущий, и для меня это первый «Ролекон», — рассказывает Роман Амелин, ведущий «Праздника в Ред-Хуке». — Фестиваль просто великолепный. Здесь создаётся атмосфера того, что ты находишься среди своих. Среди людей, с которыми ты на одной волне — это дорогого стоит. Конечно, водить на фестивале куда сложнее, чем в домашней обстановке. Приходится перекрикивать другие столы и постоянно напрягать голос. Но это не мешает получать удовольствие от процесса игры».

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Василий Иванов ИА REGNUM «Ролекон» 2021

Организаторы фестиваля поскромничали и не стали давать какую-либо оценку прошедшему мероприятию, но по реакции посетителей и участников совершенно очевидно, что юбилейный «Ролекон» — это абсолютный успех. Любовь к настольным ролевым играм в России на фоне пандемии вспыхнула с новой силой, и, вероятно, её хватит для того, чтобы придать новый импульс развитию хобби на территории нашей страны. А команда организаторов «Ролекона», в свою очередь, пообещала сделать всё возможное, чтобы фестиваль состоялся и в следующем году.