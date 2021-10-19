В Павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ проходит выставка «Жизнь с вирусами», сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.

Выставка посвящена истории длительной борьбы человечества с эпидемиями. Экспозиция поделена на 4 тематических зала. Исторические, аудиовизуальные и интерактивные экспонаты помогут посетителям совершить путешествие от античности до наших дней. На этом пути гости узнают о представлениях древних о происхождении эпидемий, познакомятся с этапами развития медицины, узнают о разных типах вакцин и многие другие важные тематические факты.

Василий Иванов ИА REGNUM Начало экспозиции

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Костюм чумного доктора

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Над головами посетителей нависают вирусы и бактерии

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Экскурс в историю

Василий Иванов ИА REGNUM Путь вакцин от гриппа

Василий Иванов ИА REGNUM Экспонаты выставки «Жизнь с вирусами»

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Посетители рассматривают экспозицию

Василий Иванов ИА REGNUM Защитный комбинезон

Василий Иванов ИА REGNUM Противочумный костюм

Одним из ключевых экспонатов стала цифровая динамическая модель вириона коронавируса с детализированной оболочкой. Четвертая выставочная зона полностью посвящена пандемии настоящего времени. В ней представлены многопрофильные мнения экспертов о влиянии эпидемии коронавируса на многие сферы жизни современного общества. Тема дистанционного общения, активного перехода в цифровое пространство также является лейтмотивом данной экспозиции.

Василий Иванов ИА REGNUM Не нуждающийся в представлении вирус

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Михаил Гельфанд отвечает на злободневный вопрос

Василий Иванов ИА REGNUM Сегмент экспозиции, посвященный дистанционному общению

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Выставка была сформирована при участии ведущих российских вирусологов, социологов и эпидемиологов.

«Жизнь с вирусами» продлится до 20 декабря 2021 года. Вход на выставку бесплатный.

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ

Василий Иванов ИА REGNUM Выставка «Жизнь с вирусами» в павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ