«Жизнь с вирусами» на ВДНХ — фото
В Павильоне №67 «Карелия» на ВДНХ проходит выставка «Жизнь с вирусами», сообщает 19 октября корреспондент ИА REGNUM.
Выставка посвящена истории длительной борьбы человечества с эпидемиями. Экспозиция поделена на 4 тематических зала. Исторические, аудиовизуальные и интерактивные экспонаты помогут посетителям совершить путешествие от античности до наших дней. На этом пути гости узнают о представлениях древних о происхождении эпидемий, познакомятся с этапами развития медицины, узнают о разных типах вакцин и многие другие важные тематические факты.
Одним из ключевых экспонатов стала цифровая динамическая модель вириона коронавируса с детализированной оболочкой. Четвертая выставочная зона полностью посвящена пандемии настоящего времени. В ней представлены многопрофильные мнения экспертов о влиянии эпидемии коронавируса на многие сферы жизни современного общества. Тема дистанционного общения, активного перехода в цифровое пространство также является лейтмотивом данной экспозиции.
Выставка была сформирована при участии ведущих российских вирусологов, социологов и эпидемиологов.
«Жизнь с вирусами» продлится до 20 декабря 2021 года. Вход на выставку бесплатный.