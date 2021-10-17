Как посёлок Солнечнодольск превратился в музей — фото
Завершился фестиваль уличного искусства «Культурный код». В рамках фестиваля художникам из 16 стран мира удалось превратить ставропольский моногород Солнечнодольск в музей под открытым небом.
Для росписи фасадов 60 художникам потребовалось около пяти недель. За это время было создано более 40 муралов, масштабные картины украсили почти 70% домов Солнечнодольска.
По мнению авторов проекта, такой вид искусства не только обновляет облик города, но и знакомит жителей России с современным искусством и уличной культурой.
Солнечнодольск строился как посёлок энергетиков, работающих на ставропольских ГРЭС. В 1973 году был построен первый жилой дом, а в 1974 году было заселено уже 12 многоэтажек. На сегодняшний день в посёлке 55 многоэтажных жилых домов и 155 частных домов.
«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом.