Завершился фестиваль уличного искусства «Культурный код». В рамках фестиваля художникам из 16 стран мира удалось превратить ставропольский моногород Солнечнодольск в музей под открытым небом.

Денис Абрамов ИА REGNUM Солнечнодольск

Денис Абрамов ИА REGNUM Художники разрисовали более 70% домов

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Роспись фасада дома

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Для росписи фасадов 60 художникам потребовалось около пяти недель. За это время было создано более 40 муралов, масштабные картины украсили почти 70% домов Солнечнодольска.

Денис Абрамов ИА REGNUM Роспись дома

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Художники работали пять недель

Денис Абрамов ИА REGNUM Роспись фасада дома

Денис Абрамов ИА REGNUM Город приводят в порядок

Денис Абрамов ИА REGNUM Роспись дома

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM В росписи домов приняли участие 60 художников со всего мира

Денис Абрамов ИА REGNUM Роспись дома

По мнению авторов проекта, такой вид искусства не только обновляет облик города, но и знакомит жителей России с современным искусством и уличной культурой.

Денис Абрамов ИА REGNUM Теперь дома города украшены произведениями современного искусства

Денис Абрамов ИА REGNUM Солнечнодольск

«В крае появилась еще одна интересная достопримечательность, привлекательный туристический маршрут и новая точка притяжения для жителей и гостей региона, всех отдыхающих. И хотя «Культурный код» завершился, искусство, которое создает хорошее настроение и оставляет незабываемые впечатления, остается с нами», — отметил Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Солнечнодольск расписали в рамках фестиваля «Культурный код»

Солнечнодольск строился как посёлок энергетиков, работающих на ставропольских ГРЭС. В 1973 году был построен первый жилой дом, а в 1974 году было заселено уже 12 многоэтажек. На сегодняшний день в посёлке 55 многоэтажных жилых домов и 155 частных домов.

Денис Абрамов ИА REGNUM Город превратился в музей под открытым небом

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Солнечнодольск

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Под небом Солнечнодольска

Денис Абрамов ИА REGNUM Мурал на фасаде дома Солнечнодольска

«Культурный код» — это первый творческий проект платформы «Россия — страна возможностей», который объединяет российских и зарубежных художников, признанных мировым стрит-арт сообществом.