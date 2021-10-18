Скандал в «Александровской слободе»: активисты ищут православные артефакты
Среди граждан, которые ценят произведения русского зодчества и искусства, ползут неприятные слухи. Якобы из храма на территории музея «Александровская слобода» во Владимирской области пропали ценные артефакты. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться в произошедших событиях.
Речь идет о двух исторически значимых объектах — иконостасе и люстре. Внимание на их «пропажу» первым обратил ценитель русской старины Сергей Афонин. Обеспокоенный судьбой артефактов мужчина написал запрос на имя игуменьи Свято-Успенского монастыря матушки Иоанны.
«Она в месячный срок мне не ответила, хотя и должна была. Я к ней официально обращался. Я написал святейшему Кириллу (патриарху Московскому и всея Руси — прим. ИА REGNUM). Мне пришел ответ, что паникадило находится на реставрации без ссылок в какой организации, какие сроки и объем работ. По поводу иконостаса — он находится в хранилище. Паникадило якобы должно быть возвращено на свое место, но прошло больше трех лет, а воз и ныне там», — сказал Афонин.
В доказательство своих слов собеседник ИА REGNUM предоставил копии своих запросов и ответы на них.
«Несколько лет назад я посетил Свято-Успенский женский монастырь, искренне обрадовался возрождению обители и богослужений в древних храмах монастыря. Меня, как любителя древнерусской истории и культуры, особенно поразило внутреннее убранство Троицкого храма: древние фрески на стенах, иконостас и роскошное старинное серебряное паникадило русской работы 17 века — вклад царя Федора Алексеевича», — написал в своем запросе Афонин (копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM).
Далее неравнодушный гражданин сообщает, что, посетив храм весной 2017 года, он вместе со своими коллегами и почитателями русской культуры и древностей, к его великому огорчению, не обнаружил паникадило на привычном месте. Вместо него висел новый осветительный прибор софринского производства. Не увидели посетители также и иконостас XIX века.
«Древнее паникадило обладает большим историческим значением, его художественную ценность также трудно переоценить. Нас беспокоит его судьба, и хотелось бы получить следующую информацию: где оно находится в настоящий момент», — отметил в своем обращении Афонин.
Ответ на этот запрос поступил из управления делами Московской патриархии. В нем было рассказано о судьбе ценных исторических объектов.
«По имеющимся данным, паникадило из Троицкого собора обители пришло в неудовлетворительное состояние, комиссией было рекомендовано выполнить комплексные работы по его реставрации и укреплению, что обеспечит надежность при его последующей эксплуатации. После проведения работ паникадило будет возвращено на свое место в Троицком соборе обители», — сказано в ответе.
Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и убедился, что на данный момент Троицкий собор закрыт на ремонт. При этом другие объекты на территории «Александровской слободы» функционируют, в них проводятся экскурсии.
Представленные экспозиции содержат иконы, предметы царского быта, живопись советских времен и копии известных картин, связанных с Иваном Грозным и другими известными в истории личностями. Проводятся экскурсии для школьников и для взрослых.
Сотрудники Александровской слободы также отметили, что она по-прежнему представляет из себя музейный, а не религиозный комплекс.
Выяснить судьбу двух артефактов, о которых говорил Афонин, не представляется возможным. Работники комплекса отмечают, что паникадило находится в Троицком соборе, однако не ясно о каком именно артефакте идет речь. Что касается иконостаса, то он, по информации сотрудников, находится на реставрации.