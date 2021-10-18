Среди граждан, которые ценят произведения русского зодчества и искусства, ползут неприятные слухи. Якобы из храма на территории музея «Александровская слобода» во Владимирской области пропали ценные артефакты. Корреспондент ИА REGNUM попытался разобраться в произошедших событиях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Александровская слобода

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория «Александровской слободы»

Речь идет о двух исторически значимых объектах — иконостасе и люстре. Внимание на их «пропажу» первым обратил ценитель русской старины Сергей Афонин. Обеспокоенный судьбой артефактов мужчина написал запрос на имя игуменьи Свято-Успенского монастыря матушки Иоанны.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Троицкий собор

«Она в месячный срок мне не ответила, хотя и должна была. Я к ней официально обращался. Я написал святейшему Кириллу (патриарху Московскому и всея Руси — прим. ИА REGNUM). Мне пришел ответ, что паникадило находится на реставрации без ссылок в какой организации, какие сроки и объем работ. По поводу иконостаса — он находится в хранилище. Паникадило якобы должно быть возвращено на свое место, но прошло больше трех лет, а воз и ныне там», — сказал Афонин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окна Троицкого собора

В доказательство своих слов собеседник ИА REGNUM предоставил копии своих запросов и ответы на них.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Окно Троицкого собора

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стена Троицкого собора

«Несколько лет назад я посетил Свято-Успенский женский монастырь, искренне обрадовался возрождению обители и богослужений в древних храмах монастыря. Меня, как любителя древнерусской истории и культуры, особенно поразило внутреннее убранство Троицкого храма: древние фрески на стенах, иконостас и роскошное старинное серебряное паникадило русской работы 17 века — вклад царя Федора Алексеевича», — написал в своем запросе Афонин (копия документа есть в распоряжении ИА REGNUM).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Троицкая церковь

Далее неравнодушный гражданин сообщает, что, посетив храм весной 2017 года, он вместе со своими коллегами и почитателями русской культуры и древностей, к его великому огорчению, не обнаружил паникадило на привычном месте. Вместо него висел новый осветительный прибор софринского производства. Не увидели посетители также и иконостас XIX века.

«Древнее паникадило обладает большим историческим значением, его художественную ценность также трудно переоценить. Нас беспокоит его судьба, и хотелось бы получить следующую информацию: где оно находится в настоящий момент», — отметил в своем обращении Афонин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Троицкий собор

Ответ на этот запрос поступил из управления делами Московской патриархии. В нем было рассказано о судьбе ценных исторических объектов.

«По имеющимся данным, паникадило из Троицкого собора обители пришло в неудовлетворительное состояние, комиссией было рекомендовано выполнить комплексные работы по его реставрации и укреплению, что обеспечит надежность при его последующей эксплуатации. После проведения работ паникадило будет возвращено на свое место в Троицком соборе обители», — сказано в ответе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вход в Троицкий собор закрыт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Табличка у дверей Троицкого собора. Храм закрыт

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Монашенка

Корреспондент ИА REGNUM побывал на месте и убедился, что на данный момент Троицкий собор закрыт на ремонт. При этом другие объекты на территории «Александровской слободы» функционируют, в них проводятся экскурсии.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставочная экспозиция Государев двор в «Александровской слободе»

Представленные экспозиции содержат иконы, предметы царского быта, живопись советских времен и копии известных картин, связанных с Иваном Грозным и другими известными в истории личностями. Проводятся экскурсии для школьников и для взрослых.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надвратная церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стена Кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Надвратная церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стена Кремля

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Успенская церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Успенская церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Келейный корпус

Сотрудники Александровской слободы также отметили, что она по-прежнему представляет из себя музейный, а не религиозный комплекс.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Больничный корпус

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Колокола над больничным корпусом

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Больничный корпус

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Покровская церковь

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Распятая колокольня звонница

Выяснить судьбу двух артефактов, о которых говорил Афонин, не представляется возможным. Работники комплекса отмечают, что паникадило находится в Троицком соборе, однако не ясно о каком именно артефакте идет речь. Что касается иконостаса, то он, по информации сотрудников, находится на реставрации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория «Александровской слободы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория «Александровской слободы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Территория «Александровской слободы»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Указатели