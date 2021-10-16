Парк Победы Ставрополя занял первое место в номинации «Лучший парк развлечений с количеством посетителей более 1 миллиона человек» и получил награду «Хрустальное колесо 2021».

Александр Погожев ИА REGNUM Карусель в парке «Победы, г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Колесо обозрения в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Фигура мамонта рекламирует парк юрского периода

Александр Погожев ИА REGNUM Пальма на фоне пожелтевших осенних листьев

Александр Погожев ИА REGNUM Пенсионеры гуляют по парку «Победы»

На XIX ежегодном конкурсе среди парков культуры и отдыха России и стран СНГ, который проходил в Сочи, за первое место боролись парки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и стран СНГ.

Александр Погожев ИА REGNUM Аллея в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Спортивная площадка в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Мужчина выгуливает собак в парке

Александр Погожев ИА REGNUM Площадка для массовых мероприятий, конных соревнований, тренировок и заняттий йогой в парке «Победа», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Пенсионеры гуляют в парке «Победы»

Александр Погожев ИА REGNUM Посетители парка возле одной из кофеен в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудники парка убирают территорию от осенних листьев

Александр Погожев ИА REGNUM Винт самолета Ил-18В, который с 1981 года стоит в парке «Победы»

Парк расположен в лесном массиве города и оснащен спортивными площадками, дорожками для бега и велодорожками. Парк является любимым местом родителей для прогулок с детьми. В нем большое количество аттракционов, каруселей и мест для развлечений: детские площади, зоопарк, парк Юрского периода, аквапарк под открытым небом, прокат самокатов и велосипедов, несколько автодромов и ледовый каток.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник парка выкатывает детские автомобили для проката

Александр Погожев ИА REGNUM Транспорт для детских экскурсионных прогулок в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Двухжтажный прогулочный электромобиль

Александр Погожев ИА REGNUM Призовой плюшевый медведь в тире парка «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Прокат снаряжения для тактических игр

Александр Погожев ИА REGNUM Посетитель парка гладит пони

Александр Погожев ИА REGNUM Работники парка хомутают лошадь

Маленьким посетителям предлагают прокатиться на «паровозе», «двухэтажном английском автобусе», или в карете, запряженной лошадьми.

Александр Погожев ИА REGNUM Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Мама любуется сыном во время прогулки по парку «Победы»

В парке Победы регулярно проводятся фестивали, концерты, отмечаются государственные праздники. Так же есть много кафе, чтобы перекусить или отметить знаменательную дату.

Александр Погожев ИА REGNUM Аттракцион в форме кубика-рубика в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Аттракцион в парке «Победы», г. Ставрополь

Александр Погожев ИА REGNUM Карусель в парке «Победы, г. Ставрополь

Лучшим парк Ставрополя становится в четвертый раз. Помимо этого, парк Победы единственный в России удостоен престижной европейской награды — Золотой пони.