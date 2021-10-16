Парк Победы Ставрополя занял первое место в номинации «Лучший парк развлечений с количеством посетителей более 1 миллиона человек» и получил награду «Хрустальное колесо 2021».
Александр Погожев ИА REGNUM
Карусель в парке «Победы, г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Колесо обозрения в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Фигура мамонта рекламирует парк юрского периода
Александр Погожев ИА REGNUM
Пальма на фоне пожелтевших осенних листьев
Александр Погожев ИА REGNUM
Пенсионеры гуляют по парку «Победы»
На XIX ежегодном конкурсе среди парков культуры и отдыха России и стран СНГ, который проходил в Сочи, за первое место боролись парки Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России и стран СНГ.
Александр Погожев ИА REGNUM
Аллея в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Спортивная площадка в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Мужчина выгуливает собак в парке
Александр Погожев ИА REGNUM
Площадка для массовых мероприятий, конных соревнований, тренировок и заняттий йогой в парке «Победа», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Пенсионеры гуляют в парке «Победы»
Александр Погожев ИА REGNUM
Посетители парка возле одной из кофеен в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудники парка убирают территорию от осенних листьев
Александр Погожев ИА REGNUM
Винт самолета Ил-18В, который с 1981 года стоит в парке «Победы»
Парк расположен в лесном массиве города и оснащен спортивными площадками, дорожками для бега и велодорожками. Парк является любимым местом родителей для прогулок с детьми. В нем большое количество аттракционов, каруселей и мест для развлечений: детские площади, зоопарк, парк Юрского периода, аквапарк под открытым небом, прокат самокатов и велосипедов, несколько автодромов и ледовый каток.
Александр Погожев ИА REGNUM
Сотрудник парка выкатывает детские автомобили для проката
Александр Погожев ИА REGNUM
Транспорт для детских экскурсионных прогулок в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Двухжтажный прогулочный электромобиль
Александр Погожев ИА REGNUM
Призовой плюшевый медведь в тире парка «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Прокат снаряжения для тактических игр
Александр Погожев ИА REGNUM
Посетитель парка гладит пони
Александр Погожев ИА REGNUM
Работники парка хомутают лошадь
Маленьким посетителям предлагают прокатиться на «паровозе», «двухэтажном английском автобусе», или в карете, запряженной лошадьми.
Александр Погожев ИА REGNUM
Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Фестиваль красок в парке «Победы» г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Мама любуется сыном во время прогулки по парку «Победы»
В парке Победы регулярно проводятся фестивали, концерты, отмечаются государственные праздники. Так же есть много кафе, чтобы перекусить или отметить знаменательную дату.
Александр Погожев ИА REGNUM
Аттракцион в форме кубика-рубика в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Аттракцион в парке «Победы», г. Ставрополь
Александр Погожев ИА REGNUM
Карусель в парке «Победы, г. Ставрополь
Лучшим парк Ставрополя становится в четвертый раз. Помимо этого, парк Победы единственный в России удостоен престижной европейской награды — Золотой пони.