Бархатный сезон длится в Крыму с сентября до середины октября. Летняя жара отступила, самое время для комфортного отдыха и путешествий по полуострову.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осенний Крым
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид на Ялту с горы Ай-Петри
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды Ай-Петри
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осенний Крым
Александр Полегенько ИА REGNUM
Гора Ай-Петри
Александр Полегенько ИА REGNUM
Виды Ай-Петри осенью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
С наступлением осени поток туристов уменьшается, пляжи пустеют, хотя море остается еще достаточно тёплым.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Канатная дорога на Ай-Петри
Александр Полегенько ИА REGNUM
Канатная дорога на Ай-Петри
Александр Полегенько ИА REGNUM
Церковь Воскресения Христова
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога на Ай-Петри осенью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога на Ай-Петри осенью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фрукты
Но всё же в бархатный сезон туристы посещают Крым не из-за моря, особой популярностью пользуются экскурсионные маршруты, парки, заповедники, сады. Также в это время года всё ещё можно насладиться вкусом свежих фруктов и овощей по приемлемым ценам.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
В октябре погода в Крыму может быть достаточно переменчивой. Перепады температуры для местных жителей вполне привычны. А вот туристам лучше запастись одеждой: могут пригодиться как и шорты с футболкой, так и тёплая куртка.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Дорога на Ай-Петри осенью
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Некоторые деревья уже опали
Александр Полегенько ИА REGNUM
Осень в Крыму
Александр Полегенько ИА REGNUM
Журавли в небе
Александр Полегенько ИА REGNUM
Вид на Ялту с горы Ай-Петри на закате
Александр Полегенько ИА REGNUM
Утро на Ай-Петри
По сообщению крымского гидрометцентра, в воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферных фронтов. Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 12…17°, с понижением 19 октября на 2−3°.