Бархатный сезон длится в Крыму с сентября до середины октября. Летняя жара отступила, самое время для комфортного отдыха и путешествий по полуострову.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенний Крым

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Ялту с горы Ай-Петри

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Ай-Петри

Александр Полегенько ИА REGNUM Осенний Крым

Александр Полегенько ИА REGNUM Гора Ай-Петри

Александр Полегенько ИА REGNUM Виды Ай-Петри осенью

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

С наступлением осени поток туристов уменьшается, пляжи пустеют, хотя море остается еще достаточно тёплым.

Александр Полегенько ИА REGNUM Канатная дорога на Ай-Петри

Александр Полегенько ИА REGNUM Канатная дорога на Ай-Петри

Александр Полегенько ИА REGNUM Церковь Воскресения Христова

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога на Ай-Петри осенью

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога на Ай-Петри осенью

Александр Полегенько ИА REGNUM Фрукты

Но всё же в бархатный сезон туристы посещают Крым не из-за моря, особой популярностью пользуются экскурсионные маршруты, парки, заповедники, сады. Также в это время года всё ещё можно насладиться вкусом свежих фруктов и овощей по приемлемым ценам.

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

В октябре погода в Крыму может быть достаточно переменчивой. Перепады температуры для местных жителей вполне привычны. А вот туристам лучше запастись одеждой: могут пригодиться как и шорты с футболкой, так и тёплая куртка.

Александр Полегенько ИА REGNUM Дорога на Ай-Петри осенью

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Некоторые деревья уже опали

Александр Полегенько ИА REGNUM Осень в Крыму

Александр Полегенько ИА REGNUM Журавли в небе

Александр Полегенько ИА REGNUM Вид на Ялту с горы Ай-Петри на закате

Александр Полегенько ИА REGNUM Утро на Ай-Петри

По сообщению крымского гидрометцентра, в воскресенье и в начале рабочей недели погода в Крыму будет определяться зоной атмосферных фронтов. Местами по Крыму пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью 7…12°, днем 12…17°, с понижением 19 октября на 2−3°.