Екатеринбург окутал смог от торфяного пожара — фоторепортаж
16 октября 2021
Жители Екатеринбурга и окрестностей на прошедшей неделе жаловались на смог и запах гари. Причиной стал торфяной пожар возле микрорайона Солнечный.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог в Екатеринбурге
Алексей Колчин ИА REGNUM
Смог
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Возгорание тушат с 11 октября. Тем временем дымка добралась до Челябинской области. На месте тушения огня усилили группировку. К утру 16 октября осталось ликвидировать 27 очагов. Борьба с огнём продолжается.
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
Вид на Екатеринбург с высоты
Алексей Колчин ИА REGNUM
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