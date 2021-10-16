Жители Екатеринбурга и окрестностей на прошедшей неделе жаловались на смог и запах гари. Причиной стал торфяной пожар возле микрорайона Солнечный.

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог в Екатеринбурге

Алексей Колчин ИА REGNUM Смог

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Возгорание тушат с 11 октября. Тем временем дымка добралась до Челябинской области. На месте тушения огня усилили группировку. К утру 16 октября осталось ликвидировать 27 очагов. Борьба с огнём продолжается.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты

Алексей Колчин ИА REGNUM Вид на Екатеринбург с высоты