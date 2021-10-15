В рамках осеннего призыва в Севастополе со сборного пункта военного комиссариата проходит первая отправка граждан для прохождения военной службы по призыву.

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Подготовка к выдаче военной одежды

Александр Полегенько ИА REGNUM Дезинфекция военкомата

После прибытия на сборный пункт призывники проходят экспресс-тест на COVID-19 и после получения результатов отправляются на медицинскую комиссию, а затем — получать военную форму.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Как сообщает Министерство обороны РФ, к местам прохождения военной службы новобранцы будут прибывать самолетами военно-транспортной и гражданской авиации, а также с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Александр Полегенько ИА REGNUM Медкомиссия в военкомате

Всех призывников обеспечат обмундированием, сумками и несессерами с гигиеническими принадлежностями, средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также сухим пайком на время пути следования. Каждый новобранец получит банковскую карту, персональную электронную карту и сим-карту.

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесты по психологии

Александр Полегенько ИА REGNUM Тесты по психологии

Во время осеннего призыва 2021 года военные комиссариаты ЮВО направят в Вооруженные силы Российской Федерации более 26 тыс. человек с территории Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием

Александр Полегенько ИА REGNUM Получение военной одежды с последующим одеванием