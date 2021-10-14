Космический поезд появился в московском метро — фоторепортаж
14 октября 2021
В московском метро появился тематический поезд «Моспром Космический». Запуск приурочен ко дню московской промышленности и 60-летию первого полёта человека в космос.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро. Новый состав украшен изображениями и фактами об отечественной космонавтике, её истории, и планами на будущее.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
В разработке контента приняло участие больше 40 московских предприятий, НИИ, ГК «Роскосмос».
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Олег Артемьев, летчик-космонавт, герой России
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Прохоров Александр Владимирович, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»