В московском метро появился тематический поезд «Моспром Космический». Запуск приурочен ко дню московской промышленности и 60-летию первого полёта человека в космос.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Состав будет курсировать по Арбатско-Покровской линии метро. Новый состав украшен изображениями и фактами об отечественной космонавтике, её истории, и планами на будущее.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

В разработке контента приняло участие больше 40 московских предприятий, НИИ, ГК «Роскосмос».

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Олег Артемьев, летчик-космонавт, герой России

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Прохоров Александр Владимирович, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Тематический поезд московского метро «Моспром Космический»