Поможет ли строительство дополнительного пути быстрее добираться из Балашихи в Москву и когда достроят второй путь? Ответы на эти вопросы попробовал найти корреспондент ИА REGNUM.

Количество поездов увеличивают за счет строительства дополнительного железнодорожного пути. Это позволит перевезти больше пассажиров. Одновременно происходит реконструкция железнодорожных станций у вокзала Балашиха, платформы «Горенки» и платформа «Стройка». Дорога в Москву проходит через новую железнодорожную эстакаду, построенную возле станции Реутово. У каждой промежуточной станции появился воздушный переход через пути.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Электричка Балашиха — Москва

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Стройка на платформе Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На платформе Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На платформе Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На платформе Балашиха деревянный навес

Здание железнодорожного вокзала изменило свой облик. Его реконструировали в общем стиле всех станций, расположенных на этой ветке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство у вокзала города Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство у платформы Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тротуар для пешеходов у вокзала Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тротуар для пешеходов у вокзала Балашиха

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительство у платформы Балашиха

В октябре запустили дополнительные электрички и сократили интервалы в движении поездов в часы пик. По расчетам специалистов, пассажиропоток может увеличиться примерно в четыре раза. По плану, все работы должны завершиться до конца 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Установка турникетов у платформы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Платформа Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходный переход через железнодорожные пути у платформы Горенки

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Платформа Стройка

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Железнодорожное полотно у платформы Стройка увеличено