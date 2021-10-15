Новая и современная: как строят железную дорогу в Балашихе — фоторепортаж
Поможет ли строительство дополнительного пути быстрее добираться из Балашихи в Москву и когда достроят второй путь? Ответы на эти вопросы попробовал найти корреспондент ИА REGNUM.
Количество поездов увеличивают за счет строительства дополнительного железнодорожного пути. Это позволит перевезти больше пассажиров. Одновременно происходит реконструкция железнодорожных станций у вокзала Балашиха, платформы «Горенки» и платформа «Стройка». Дорога в Москву проходит через новую железнодорожную эстакаду, построенную возле станции Реутово. У каждой промежуточной станции появился воздушный переход через пути.
Здание железнодорожного вокзала изменило свой облик. Его реконструировали в общем стиле всех станций, расположенных на этой ветке.
В октябре запустили дополнительные электрички и сократили интервалы в движении поездов в часы пик. По расчетам специалистов, пассажиропоток может увеличиться примерно в четыре раза. По плану, все работы должны завершиться до конца 2021 года.