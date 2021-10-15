Поможет ли строительство дополнительного пути быстрее добираться из Балашихи в Москву и когда достроят второй путь? Ответы на эти вопросы попробовал найти корреспондент ИА REGNUM.

Количество поездов увеличивают за счет строительства дополнительного железнодорожного пути. Это позволит перевезти больше пассажиров. Одновременно происходит реконструкция железнодорожных станций у вокзала Балашиха, платформы «Горенки» и платформа «Стройка». Дорога в Москву проходит через новую железнодорожную эстакаду, построенную возле станции Реутово. У каждой промежуточной станции появился воздушный переход через пути.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Электричка Балашиха — Москва
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Стройка на платформе Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На платформе Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На платформе Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
На платформе Балашиха деревянный навес

Здание железнодорожного вокзала изменило свой облик. Его реконструировали в общем стиле всех станций, расположенных на этой ветке.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство у вокзала города Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство у платформы Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тротуар для пешеходов у вокзала Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Тротуар для пешеходов у вокзала Балашиха
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Строительство у платформы Балашиха

В октябре запустили дополнительные электрички и сократили интервалы в движении поездов в часы пик. По расчетам специалистов, пассажиропоток может увеличиться примерно в четыре раза. По плану, все работы должны завершиться до конца 2021 года.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Установка турникетов у платформы Горенки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Платформа Горенки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Пешеходный переход через железнодорожные пути у платформы Горенки
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Платформа Стройка
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Железнодорожное полотно у платформы Стройка увеличено
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Старый вход на платформу Стройка