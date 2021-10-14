Уже не одно столетие недалеко от Евпатории на озере Сасык-Сиваш выращивают розовую соль. За всё время технология сбора солёного урожая не изменилась.

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Сольпром

Выращивают соль с мая по сентябрь. За этот период образуется слой соли толщиной до 11 сантиметров. Добывает соль на озере Сасык-Сиваш предприятие «Галит».

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Сольпром

Александр Полегенько ИА REGNUM Уборка розовой соли

Розовая соль получается путём естественного выпаривания: в подготовительную систему закачивается морская вода, после испарения, образуется рапа — насыщенный соленый раствор. Рапу очищают и перекачивают в усадочные бассейны сроком на 3 месяца. Рапа отстаивается и под воздействием солнца и ветра получается соль. Розовый оттенок соль приобретает благодаря одному микроорганизму Dunaliella Sallina, который содержится в рапе и вырабатывает бета-каротин.

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

Александр Полегенько ИА REGNUM Перенос дороги для сбора соли

В начале сентября в высохшие бассейны заходит специальный комбайн, который в строю уже более 80 лет. Работники вручную делают врезку в солевой пласт, чтобы ножи могли поднять чистую соль, отделяя ее от донного глея.

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка соли к месту хранения

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка соли к месту хранения

Александр Полегенько ИА REGNUM Доставка соли к месту хранения

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Выгрузка соли и формирование бурта

Александр Полегенько ИА REGNUM Фасовка соли

Крымская розовая соль считается более полезной — в ней содержатся естественные примеси йода, калия, магния, кальция и сульфатов. По химическому составу эта соль близка к крови человека и содержит более 80 элементов, полезных для организма.

Александр Полегенько ИА REGNUM Собранная соль

Александр Полегенько ИА REGNUM Собранная соль

Александр Полегенько ИА REGNUM Собранная соль

Собранную соль можно будет употреблять только через 3,5 месяца.

Александр Полегенько ИА REGNUM Сольпром