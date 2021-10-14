Уже не одно столетие недалеко от Евпатории на озере Сасык-Сиваш выращивают розовую соль. За всё время технология сбора солёного урожая не изменилась.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сольпром
Выращивают соль с мая по сентябрь. За этот период образуется слой соли толщиной до 11 сантиметров. Добывает соль на озере Сасык-Сиваш предприятие «Галит».
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Сольпром
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка розовой соли
Розовая соль получается путём естественного выпаривания: в подготовительную систему закачивается морская вода, после испарения, образуется рапа — насыщенный соленый раствор. Рапу очищают и перекачивают в усадочные бассейны сроком на 3 месяца. Рапа отстаивается и под воздействием солнца и ветра получается соль. Розовый оттенок соль приобретает благодаря одному микроорганизму Dunaliella Sallina, который содержится в рапе и вырабатывает бета-каротин.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
Александр Полегенько ИА REGNUM
Перенос дороги для сбора соли
В начале сентября в высохшие бассейны заходит специальный комбайн, который в строю уже более 80 лет. Работники вручную делают врезку в солевой пласт, чтобы ножи могли поднять чистую соль, отделяя ее от донного глея.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Доставка соли к месту хранения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Доставка соли к месту хранения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Доставка соли к месту хранения
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Выгрузка соли и формирование бурта
Александр Полегенько ИА REGNUM
Фасовка соли
Крымская розовая соль считается более полезной — в ней содержатся естественные примеси йода, калия, магния, кальция и сульфатов. По химическому составу эта соль близка к крови человека и содержит более 80 элементов, полезных для организма.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Собранная соль
Александр Полегенько ИА REGNUM
Собранная соль
Александр Полегенько ИА REGNUM
Собранная соль
Собранную соль можно будет употреблять только через 3,5 месяца.