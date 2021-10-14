В Государственном музее Востока открылась тематическая выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока». На выставке продемонстрированы художественные возможности использования кости в искусстве. Представлено более 250 предметов от палеолита до XX века, выполненных мастерами Японии, Китая, Древнего Египта, Средней Азии и Африки. Музей Востока украсил выставку, предоставив изделия мастеров древнего берингоморья (территория Чукотки) и работы чукотских мастеров косторезного искусства XIX—XX веков. На выставке представлены экспонаты из ГМИИ имени А. С. Пушкина, Государственного исторического музея и Государственного Дарвинского музея.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Череп носорога

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Директор Музея Востока Александр Седов

Бивни мамонта и слона, клыки бегемота и моржа, носорожий и буйволиный рог и черепаховый панцирь, скелетные кости крупных и мелких животных и птиц — мировая история искусства теснейшим образом связана с этими органическими материалами.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Японское косторезное искусство

История предметов косторезного искусства порой оборачивается историей жестокости — чтобы создать произведение искусства из кости животного, зачастую нужно отнять у него жизнь. 1 июля 1975 года вступила в силу Конвенция СИТЕС (CITES) о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, существенно ограничивающая в том числе международную торговлю бивневыми и костными материалами и предметами искусства, выполненными из них, и их перемещение, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока». Япония

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Куратор выставки Дарья Ванюкова

Представленные на выставке ритоны были найдены в 1948 году во время раскопок на городище Старая Ниса (Туркменистан), в так называемом «Квадратном доме» — сокровищнице, расположенной на территории царской резиденции парфянских царей, Митридаткерте, построенной Митридатом I (174−136 гг. до н. э.). Они входили в единую группу специальных сосудов для вина, найденных в количестве более 40 штук, отмечают организаторы выставки.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Столик с резными ножками

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На выставке «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Ритоны — это сосуды в форме рога со сливным отверстием в нижней части, которая завершается скульптурной протомой. Технику исполнения ритонов можно определить как близкую к хрисоэлефантинной. Она предполагает использование деревянной основы, на которую крепятся части, выточенные из слоновой кости; отдельные детали украшаются золотом и инкрустируются стеклянными пастами и полудрагоценными камнями.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Стиль исполнения ритонов — яркий пример эллинистического искусства, части новой синкретический культуры, отличающейся смешением греческих черт и местных азиатских традиций, началом формирования которой послужили восточные походы Александра Македонского.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока»

Выставка открыта для посетителей до 28 ноября в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре, дом 12-а.