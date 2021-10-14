Оттенки белого — фоторепортаж с выставки косторезного искусства
В Государственном музее Востока открылась тематическая выставка «Оттенки белого. Косторезное искусство Востока». На выставке продемонстрированы художественные возможности использования кости в искусстве. Представлено более 250 предметов от палеолита до XX века, выполненных мастерами Японии, Китая, Древнего Египта, Средней Азии и Африки. Музей Востока украсил выставку, предоставив изделия мастеров древнего берингоморья (территория Чукотки) и работы чукотских мастеров косторезного искусства
Бивни мамонта и слона, клыки бегемота и моржа, носорожий и буйволиный рог и черепаховый панцирь, скелетные кости крупных и мелких животных и птиц — мировая история искусства теснейшим образом связана с этими органическими материалами.
История предметов косторезного искусства порой оборачивается историей жестокости — чтобы создать произведение искусства из кости животного, зачастую нужно отнять у него жизнь. 1 июля 1975 года вступила в силу Конвенция СИТЕС (CITES) о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, существенно ограничивающая в том числе международную торговлю бивневыми и костными материалами и предметами искусства, выполненными из них, и их перемещение, отмечают организаторы выставки.
Представленные на выставке ритоны были найдены в 1948 году во время раскопок на городище Старая Ниса (Туркменистан), в так называемом «Квадратном доме» — сокровищнице, расположенной на территории царской резиденции парфянских царей, Митридаткерте, построенной Митридатом I (174−136 гг. до н. э.). Они входили в единую группу специальных сосудов для вина, найденных в количестве более 40 штук, отмечают организаторы выставки.
Ритоны — это сосуды в форме рога со сливным отверстием в нижней части, которая завершается скульптурной протомой. Технику исполнения ритонов можно определить как близкую к хрисоэлефантинной. Она предполагает использование деревянной основы, на которую крепятся части, выточенные из слоновой кости; отдельные детали украшаются золотом и инкрустируются стеклянными пастами и полудрагоценными камнями.
Стиль исполнения ритонов — яркий пример эллинистического искусства, части новой синкретический культуры, отличающейся смешением греческих черт и местных азиатских традиций, началом формирования которой послужили восточные походы Александра Македонского.
Выставка открыта для посетителей до 28 ноября в главном здании Музея Востока на Никитском бульваре, дом 12-а.