СКА вышел на первое место в Западной конференции КХЛ
14 октября 2021
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Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Динамо (Москва) Андрей Сергеев, игрок команды СКА Евгений Тимкин и вратарь команды Динамо (Москва) Иван Бочаров
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Антон Бурдасов и игрок команды Динамо (Москва) Антон Назаревич
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко, вратарь и игрок команды Динамо (Москва) Иван Бочаров, Артем Волков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игроки команды Динамо (Москва) Андрей Миронов, Сергей Бойков
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Андрей Кузьменко, вратарь и игрок команды Динамо (Москва) Иван Бочаров, Андрей Миронов
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды команды СКА и тренерский штаб
В составе СКА дубль оформил нападающий Йоонас Кемппайнен. Ещё по шайбе забросили форварды Иван Морозов, Антон Бурдасов и Евгений Кетов.
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен забивает шайбу в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды Динамо (Москва) Вадим Шипачев и игрок команды СКА Владислав Цицюра
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен радуется забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Василий Токранов, Эмиль Галимов и игрок команды Динамо (Москва) Иван Муранов
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба в ворота команды СКА командой Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
В составе «Динамо» точными бросками отметились нападающие Дмитрий Рашевский, на счету которого дубль, и Роб Клинкхаммер.
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды Динамо (Москва) Роб Клинкхаммер
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды Динамо (Москва) Роб Клинкхаммер
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА Линдей Вей и Иван Морозов радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Фанат СКА
На сегодняшний день СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 25 очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 24 очками.
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба командой Динамо (Москва) в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Забитая шайба командой Динамо (Москва) в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Игрок команды СКА Антон Бурдасов радуется забитой шайбе
Дарья Драй ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)
Дарья Драй ИА REGNUM
Тренерский штаб команды СКА радуется победе над командой Динамо (Москва)