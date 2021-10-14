Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:3.

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Динамо (Москва) Андрей Сергеев, игрок команды СКА Евгений Тимкин и вратарь команды Динамо (Москва) Иван Бочаров

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Антон Бурдасов и игрок команды Динамо (Москва) Антон Назаревич

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко, вратарь и игрок команды Динамо (Москва) Иван Бочаров, Артем Волков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Марат Хуснутдинов и игроки команды Динамо (Москва) Андрей Миронов, Сергей Бойков

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Андрей Кузьменко, вратарь и игрок команды Динамо (Москва) Иван Бочаров, Андрей Миронов

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды команды СКА и тренерский штаб

В составе СКА дубль оформил нападающий Йоонас Кемппайнен. Ещё по шайбе забросили форварды Иван Морозов, Антон Бурдасов и Евгений Кетов.

Дарья Драй ИА REGNUM Тренерский штаб команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен забивает шайбу в ворота команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды Динамо (Москва) Вадим Шипачев и игрок команды СКА Владислав Цицюра

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Йоонас Кемппайнен радуется забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Василий Токранов, Эмиль Галимов и игрок команды Динамо (Москва) Иван Муранов

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба в ворота команды СКА командой Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

В составе «Динамо» точными бросками отметились нападающие Дмитрий Рашевский, на счету которого дубль, и Роб Клинкхаммер.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды Динамо (Москва) Роб Клинкхаммер

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Иван Морозов и игрок команды Динамо (Москва) Роб Клинкхаммер

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА Линдей Вей и Иван Морозов радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Фанат СКА

На сегодняшний день СКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, на счету команды 25 очков. «Динамо» идёт на втором месте в Западной конференции с 24 очками.

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба командой Динамо (Москва) в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Забитая шайба командой Динамо (Москва) в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды Динамо (Москва) радуются забитой шайбе в ворота команды СКА

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и Динамо (Москва)

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды СКА Антон Бурдасов радуется забитой шайбе

Дарья Драй ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды Динамо (Москва)