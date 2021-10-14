Ботанический сад Санкт-Петербурга — один из старейших в России. Здесь собрана уникальная коллекция живых растений в оранжереях и в открытом грунте. Сейчас в петербургском Ботсаду — золотая осень, розам ещё цвести и цвести, как говорят садоводы, но и помимо них есть чем порадовать глаз.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Селфи в Ботаническом саду

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осеннее дерево

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Ботанический сад, осень

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Мостик

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние цветы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Деревья осенью

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Фиалки

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Колокольчики

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Девочка с розой

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Розовые розы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Чайная роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белая роза

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Белые розы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Посетители в Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Осенние цветы

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Георгин

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Георгины

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Георгины

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Урожай

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Альпийская горка

Дарья Юдкевич ИА REGNUM В Ботаническом саду Петербурга