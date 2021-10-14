В Ботаническом саду Петербурга — золотая осень
14 октября 2021
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Ботанический сад Санкт-Петербурга — один из старейших в России. Здесь собрана уникальная коллекция живых растений в оранжереях и в открытом грунте. Сейчас в петербургском Ботсаду — золотая осень, розам ещё цвести и цвести, как говорят садоводы, но и помимо них есть чем порадовать глаз.
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Селфи в Ботаническом саду
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осеннее дерево
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Ботанический сад, осень
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Мостик
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осенние цветы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Деревья осенью
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Фиалки
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Колокольчики
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Девочка с розой
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Розовые розы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Чайная роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Белая роза
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Белые розы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Посетители в Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Осенние цветы
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Георгин
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Георгины
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Георгины
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Урожай
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
Альпийская горка
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга
Дарья Юдкевич ИА REGNUM
В Ботаническом саду Петербурга