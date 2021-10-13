«Производится очередной этап консервации фонтана «Дружба народов». Этому предшествовал ряд операций. Мы уже провели спуск воды из чаши фонтана, промывку фонтана с помощью аппарата с высоким давлением специальным моющим средством, спуск воды из трубопроводов и демонтаж струеобразующих элементов. Работы планируем завершить в течение недели», — рассказал заместитель начальника участка ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.
Скульптура до обработки лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Скульптура после обработки лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Композиция фонтана включает 16 фигур девушек, представляющих союзные республики СССР, и 24 золотые рыбки. Все они покрыты сусальным золотом. Фигуры фонтана не находятся в постоянном соприкосновении с водой. Сначала вода попадает на фигуру, а потом высыхает. И на поверхности сусального золота образуется налет. Поэтому раз в год, во время консервации фонтана, с особой осторожностью проводится обработка всех фигур специальным раствором лимонной кислоты.
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ
ГБУ «Гормост» планирует завершить обработку фигур фонтана в течение 7−8 дней. После этого все золотые рыбки будут закрыты в специальные короба.