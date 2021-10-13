Москва продолжает готовиться к зиме, по всему городу консервируются фонтаны. ГБУ «Гормост» провело очередной этап консервации фонтана «Дружба народов» на ВДНХ, передаёт ИА REGNUM.

Ранее сотрудники «Гормоста» спустили воду, разобрали конструкции фонтана, очистили чашу бассейна. 13 октября прошла обработка скульптур фонтана.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка фигур фонтана лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

«Производится очередной этап консервации фонтана «Дружба народов». Этому предшествовал ряд операций. Мы уже провели спуск воды из чаши фонтана, промывку фонтана с помощью аппарата с высоким давлением специальным моющим средством, спуск воды из трубопроводов и демонтаж струеобразующих элементов. Работы планируем завершить в течение недели», — рассказал заместитель начальника участка ГБУ «Гормост» Виталий Давыдов.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка фигур фонтана лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка фигур фонтана лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура до обработки лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Скульптура после обработки лимонной кислотой. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Композиция фонтана включает 16 фигур девушек, представляющих союзные республики СССР, и 24 золотые рыбки. Все они покрыты сусальным золотом. Фигуры фонтана не находятся в постоянном соприкосновении с водой. Сначала вода попадает на фигуру, а потом высыхает. И на поверхности сусального золота образуется налет. Поэтому раз в год, во время консервации фонтана, с особой осторожностью проводится обработка всех фигур специальным раствором лимонной кислоты.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Промывка скульптуры после обработки. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

ГБУ «Гормост» планирует завершить обработку фигур фонтана в течение 7−8 дней. После этого все золотые рыбки будут закрыты в специальные короба.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка лимонной кислотой золотых рыбок. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Обработка лимонной кислотой золотых рыбок. Консервация фонтана «Дружба народов» на зиму. ВДНХ

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Короб для консервации рыбки