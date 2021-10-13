В музее Фаберже на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге открылась выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» — уникальная подборка живописных и графических произведений Дали, изображающих его жену и музу — Гала. Большая часть этих работ входила в личное собрание художника, который считал их ценными и значимыми для своего творчества. По желанию Дали все это время они экспонировались в его Театре-музее в Фигерасе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дали боготворил Гала, и на протяжении многих лет создавал собственную мифологию, в которой она была главным персонажем. Петербургским зрителям представлена выставка, в которую вошли более 60 произведений испанского художника, в том числе шестьличных вещей Гала.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Центральное произведение выставки — «Атомная Леда» — было создано Дали в 1947—1949 годах и по праву считается одним из важнейших, если не самым важным его творением. Муза художника — Елена Ивановна Дьяконова (Гала) — изображена в виде спартанской царицы Леды, которую, согласно мифу, соблазнил Зевс, принявший облик лебедя.

Дарья Драй ИА REGNUM Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и директор музея Фаберже Владимир Воронченко и президент фонда «Связь времен» Виктор Вексельберг

Дарья Драй ИА REGNUM Президент фонда «Связь времен» Виктор Вексельберг

Дарья Драй ИА REGNUM Директор музея Фаберже Владимир Воронченко

«В «Атомной Леде» Дали в полной мере реализует принципы своего «атомного мистицизма», в соответствии с которыми все предметы и элементы композиции изображаются как бы подвешенными в пространстве и не соприкасающимися друг с другом», — рассказали организаторы выставки.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители у картины Сальвадора Дали «Галарина» во время открытия выставки

Дарья Драй ИА REGNUM Посетительница у картины Сальвадора Дали «Галарина» во время открытия выставки

Дарья Драй ИА REGNUM Фрагмент картины Сальвадора Дали «Галарина»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель у картины Сальвадора Дали «Галатея со сферами»

Для самого Дали «Атомная Леда» была этапным произведением, его первым подлинным шедевром, «идеальной картиной», построенной в соответствии с правилами золотого сечения и сакральной геометрии. В ней он достигает зрелости как художник и отныне считает себя вправе обучать других.

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители у картины Сальвадора Дали «Женщина с бабочкой»

Еще одним шедевром на выставке является «Галарина» (1945) — поясной портрет Гала, отсылающий к творчеству Рафаэля, мастера, игравшего первостепенную роль в творческой вселенной Дали.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители у картины Сальвадора Дали «Атомная Леда»

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Выставка «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

«Более 50 лет своего творчества Дали посвятил Гале. Мы представим картины, которые никогда не были в нашей стране. Некоторые из работ не покидали Испанию последние 15 лет», — подытожил директор Музея Фаберже, председатель правления фонда «Связь времен» Владимир Воронченко.

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Открытие выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Посетитель на открытии выставки «Сальвадор Дали. Атомная Леда и другие образы Гала» в музее Фаберже

Дарья Драй ИА REGNUM Посетители у картины Сальвадора Дали «Атомная Леда»

Выставка будет открыта для посещения до 16 января 2022 года.