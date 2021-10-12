Для жителей Москвы стала доступна услуга бесплатного экспресс-тестирование на коронавирус. Пункты находятся в центрах госуслуг «Мои документы», в торговых центрах и фудмоллах.

Пройти тестирование может любой москвич, вне зависимости от возраста и при наличии паспорта. Тестирование проводится в порядке живой очереди, и предварительная запись не потребуется.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Измерение температуры. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Заполнение анкеты. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Тест проводят методом ИХА (иммунохроматографический анализ). У исследуемого берут мазок из полости носа. Через 15−20 минут результат готов. В случае положительного результата экспресс-теста в этом же пункте сразу сделают бесплатный ПЦР-тест. Правда, в этом случае предстоит провести 1−3 дня в самоизоляции. Результат исследуемый получит уже СМС-сообщением.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Подготовка экспресс-теста
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Экспресс-тест на коронавирус
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Отметим, результаты этого теста не примут в тех местах, где требуется официальное подтверждение, что вы не болеете COVID-19. Также экспресс-тестирование не подходит и для тех, кто летит за границу или ложится в больницу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Желающих сделать тест довольно много. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Сдать экспресс-тест наCOVID-19можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в офисах «Мои документы»:

  • ЦАО (ТЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2)
  • ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)
  • ВАО (ТРЦ «Щелковский», Щелковское ш., д. 75)
  • САО (ТРЦ «Метрополис», Ленинградское ш., д. 16а, стр.8)
  • ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)
  • ЮЗАО (ТЦ «Спектр», Новоясеневский проспект, д.1)

С 8:00 до 20:00 в центрах госуслуг районов:

  • Крылатское (Рублевское шоссе д. 42 к.1)
  • Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)
  • Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)
  • Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1)

В торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы:

  • ГУМ
  • ЦУМ
  • «РИО» на Дмитровском шоссе
  • «РИО» на Ленинском проспекте
  • «Л-153» в Марьино
  • «Ереван Плаза» на Тульской
  • «Калейдоскоп» на Сходненской
  • «Океания» на Славянском бульваре
  • «Щука» на Щукинской
  • Фудмолл «ДЭПО»
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте
Ярослав Чингаев ИА REGNUM
Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте