Для жителей Москвы стала доступна услуга бесплатного экспресс-тестирование на коронавирус. Пункты находятся в центрах госуслуг «Мои документы», в торговых центрах и фудмоллах.

Пройти тестирование может любой москвич, вне зависимости от возраста и при наличии паспорта. Тестирование проводится в порядке живой очереди, и предварительная запись не потребуется.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Измерение температуры. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Заполнение анкеты. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Тест проводят методом ИХА (иммунохроматографический анализ). У исследуемого берут мазок из полости носа. Через 15−20 минут результат готов. В случае положительного результата экспресс-теста в этом же пункте сразу сделают бесплатный ПЦР-тест. Правда, в этом случае предстоит провести 1−3 дня в самоизоляции. Результат исследуемый получит уже СМС-сообщением.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Подготовка экспресс-теста

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в ГУМе

Отметим, результаты этого теста не примут в тех местах, где требуется официальное подтверждение, что вы не болеете COVID-19. Также экспресс-тестирование не подходит и для тех, кто летит за границу или ложится в больницу.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Желающих сделать тест довольно много. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Сдать экспресс-тест наCOVID-19можно ежедневно с 10:00 до 22:00 в офисах «Мои документы»:

ЦАО (ТЦ «Афимолл Сити», Пресненская наб., 2)

ЮАО (ТЦ Columbus, Кировоградская ул., 13А)

ВАО (ТРЦ «Щелковский», Щелковское ш., д. 75)

САО (ТРЦ «Метрополис», Ленинградское ш., д. 16а, стр.8)

ЮВАО (в здании Leroy Merlin, Рязанский проспект, дом 2, корпус 3)

ЮЗАО (ТЦ «Спектр», Новоясеневский проспект, д.1)

С 8:00 до 20:00 в центрах госуслуг районов:

Крылатское (Рублевское шоссе д. 42 к.1)

Лосиноостровский (ул. Изумрудная, д. 18)

Митино (Новотушинский пр-д., д. 10)

Некрасовка (ул. Маресьева, д. 1)

В торговых центрах и общественных пространствах по графику их работы:

ГУМ

ЦУМ

«РИО» на Дмитровском шоссе

«РИО» на Ленинском проспекте

«Л-153» в Марьино

«Ереван Плаза» на Тульской

«Калейдоскоп» на Сходненской

«Океания» на Славянском бульваре

«Щука» на Щукинской

Фудмолл «ДЭПО»

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Взятие мазка. Пункт экспресс-тестирования на коронавирус в центре «Мои документы» на Рязанском проспекте